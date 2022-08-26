وصفة يابانية طبيعية ممتازة لتكثيف الشعر الخفيف وسد الفراغات، إليكم الوصفة الرائعة التي تسرع نمو الشعر بشكل لا يصدق وتعالج تساقط الشعر الحاد، سنحتاج إلى البصل الأحمر فهو يحفز بصيلات الشعر على النمو يكثف ويطول الشعر في وقت قصير جداً، بالإضافة إلى أنه يعالج الصلع وينبت الفراغات الموجودة في الشعر كما نحتاج إلى بذور الحلبة فهي تعمل على تقوية الشعر وعلاج تساقطه بفاعلية، كذلك نحتاج إلى القرنفل فهو يساعد على إنبات الشعر بالفراغات الصلعاء بالإضافة إلى الأرز الأبيض، فهو يعالج الصلع وتساقط الشعر أيضاً بشكل فعال.

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر الخفيف

تتكون الوصفة من المكونات الطبيعية الآتية:

بصلة حمراء صغيرة الحجم نوعاً ما. ملعقة كبيرة من بذور الحلبة. ملعقة كبيرة من القرنفل. ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض. قليل من الماء. ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

نأخذ البصلة ونقشرها وننظفها من الشوائب ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، نضع قطع البصل في قدر مخصص للطهي ونضف بذور الحلبة القرنفل و الأرز مع إضافة كوب كبير من الماء، ثم نضع المكونات تغلي على الموقد جيداً لمدة 10 دقائق ويجب تغطية القدر أثناء الغليان لكي نحافظ على الزيوت المتطايرة، بعد ذلك نترك مغلى المكونات جانباً حتى يبرد تماماً ثم نقوم بتصفيته حتى نحصل على خلاصة المكونات، وبهذا نكون قد حصلنا على محلول فعال جداً في علاج كل مشاكل الشعر ثم نضف إليه زيت الخروع.

تطويل الشعر طبيعياً

نحتفظ بهذا المحلول في برطمان زجاجي مناسب ونخزنه في الثلاجة وهذه الكمية تكفي لاستخدامين، ويمكننا تحضير كمية كبيرة والاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة أسبوعين. لتطبيق الوصفة نضع هذا المحلول في قنينة بخاخ ويجب استخدامه وهو دافئاً، نرش الشعر بالكامل بهذا المحلول بداية من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر مع التركيز على المناطق الصلعاء، ثم ندلك فروة الرأس جيداً بأطراف الأصابع لمدة دقيقتين ثم نلف الشعر بغطاء بلاستيكي، نترك المحلول على الشعر لمدة ساعة كاملة ثم نغسل الشعر كالمعتاد بالماء والشامبو، ولافضل النتائج نكرر استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.