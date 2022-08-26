أسباب أصفرار الأظافر وعلاجها وتبييض الأظافر وتقويتها وطرق العناية بالأظافر

أسباب أصفرار الأظافر وكيفية علاج أصفرار الأظافر وطريقة تبييض الأظافر بمكونات طبيعية ومنتجات طبية في المنزل، اليكم طريقة العناية بالأظافر والحفاظ عليها من التشققات وتكسير والأصفرار، أن الأظافر الصحية والنظيفة دليل على نظافه الشخص وأهتمامه فأن الأظافر الغير مرتبه والغير نظيفة تعطي أنطباع عن مدى أهمال الشخص بالنظافته الشخصية، ففي هذة المقالة سوف نخبركم عن كيفية العناية بالأظافر فالمنزل وكيفية حمايتها من التكسير والتشقق والروتين اليومي للعناية بالأظافر بمنتجات طبية رخيصة غير مكلفة ومنتجات طبيعية موجودة في أي منزل وأسباب تشقق الأظافر وأصفرارها وكيفية تبييض الأظافر الصفراء وتقويتها وتحسين مظهلرها وجعلها صحية ونظيفة.

أسباب أصفرار الأظافر

قبل عن نتعرف عن كيفية تبييض الأظافر، يجب عن نعرف ما هي أسباب أصفرار الأظافر:

من أبرز الأسباب لأصفرار الأظافر هي أستخدام طلاء الأظافر بشكل دائم .

مزيلات الأظافر أيضاً يسبب ضعف للأظافر وتكسيرها وأصفرارها .

مشاكل في الغدة الدرقية قد تسبب بأصفرار الأظافر.

مرض السكر أيضاً يسبب بأصفرار الأظافر .

يوجد الأكثير من الأسباب الصحية التي تؤدي ألى اصفرار الأظافر ويجب أستشارة الدكتور عند هذة الحالة.

طرق تبييض الأظافر في المنزل

الخل الأبيض لأزالة أصفرار الأظافر قومي فقط بتخفيف الخل ووضع أظافرك في الخل لمدة 15 دقيقة .

قومي فقط بتخفيف الخل ووضع أظافرك في الخل لمدة 15 دقيقة . الليمون الحل الأمثل لعلاج مشاكل الأصافر بشكل عام قومي فرك أظافرك بنصف ليمون كل يوم مرة أة أكثر.

الحل الأمثل لعلاج مشاكل الأصافر بشكل عام قومي فرك أظافرك بنصف ليمون كل يوم مرة أة أكثر. صودا الخبز علاج أصفرار الأظافر عليك مزج نصف ملعقة كبيرة منها بنص خحبة ليمون وفركها مرتين كل أسبوع.

أزالة الطبقة الأولى من الأظافر بأستخدام مبرد الخاص وليس أي مبرد ،ولكن أحظري من أزالة أكثر من طبقة .

روتين العناية بالأظافر اليومي

أهم خطوة في روتينك اليومي هو وضع مرطب يومياً قبل النوم .

بعد غسل الأيدين أو الأستحمام ضعي مرطبك اليومي أو زيت زيتون.

عدم برد الأظافر كثيراً يسبب بالتشقق .

ضعي واقياً مع عامل حماية من الشمس.

عدم أستخدام الأظافر في فتح الأشياء.

تناول طعام صحي وحافظ على رطوبتك.

علاج أصفرار الأظافر

أستمري على فرك أظافرك بالليمون .

ضعي مرطبات يومياً للأظافر .

قللي من الطلاء الأظافر .

عند وضع الطلاء الاظافر يجب وضع طبقة شفافة أولاً.

أزالة الطلاء بأسرع وقت وعدم تركه لفترات طويلة .

أستخدام مزيل الطلاء خالي من الأسيتون.

اتبعي خلطات المنزلية لتطويل الأظافر وتقويتها .

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