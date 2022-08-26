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القرص الفلاحي من اشهى المخبوزات المصرية الشهيرة وهي ألذ وأشهى وجبة تقدم في الإفطار مع كوب من الشاي ويمكن أن يأخذها أطفالك إلى المدرسة يمكن حشو القرص الفلاحي بالعجوة أو الملبن كما هو معتاد أو يمكن حشوها بالجبن الأبيض أو تترك سادة القرص الفلاحي الطرية يجب عجنها بالحليب أو اللبن الرائب واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بكل تفاصيلها. مكونات تحضير القرص الفلاحي الطرية 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السمن الفلاحي.

2 ملعقة كبيرة من القشطة البلدي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الحليب. طريقة تحضير القرص الفلاحي الطرية نقوم بإحضار وعاء صغير وعميق ونضيف فيه السكر والخميرة الفورية وربع كوب من الماء الدافئ. نقوم بمزجهم جيدا ثم نتركهم لتنشط الخميرة لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بإحضار وعاء أخر عميق وكبير ونضيف فيه الدقيق الأبيض والملح والسمن الفلاحي. بعد ذلك نضيف إليهم القشطة البلدي ونعجنهم جيدا. ثم نضيف إليهم الخميرة بعد نشاطها مع الإستمرار في العجن. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج مع الإستمرار في العجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة. نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان جاف ودافئ لمدة ساعة لتختمر. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية. يمكن حشو القرص الفلاحي بالعجوة أو الملبن أو جبنة بيضاء أو يمكن تركها سادة بدون حشو حسب الرغبة. نقوم بتشكيل القرص على شكل أقراص صغيرة ثم نقوم بإحضار صينية الخبز وندهنها بقليل من الزيت. نضع القرص الفلاحي في صينية الخبز ثم نغطي على القرص وتترك لمدة عشر دقائق لتختمر مرة أخرى قبل الخبز. ثم نقوم بإدخال القرص إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نقوم بوضع القرص على الرف الأوسط وتترك لتنضج حتى تأخذ لونا من الأسفل. ثم نقوم بغلق الفرن ونشعل الشواية حتى تأخذ القرص الفلاحي لونا من الأعلى. بعد ذلك نخرج القرص الفلاحي من الفرن ونقوم بتغطيتها بفوطة قطنية نظيفة حتى تظل طرية. تقدم القرص الفلاحي مع كوب من الشاي ويمكن حفظها في الفريزر ويمكن إعادة تسخينها عند الإستخدام. عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية خطوة بخطوة - ثقفني

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