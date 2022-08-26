النشا والخل كنز رباني: لبشرة بيضاء كالثلج نتيجة مبهرة2022

نقدم لكم النشا والخل كنز رباني ، حيث يعد معجزة من عند الله في تبيض البشرة, حيث يعاني جميع النساء من مشاكل البشرة واسمرارها, وحيث يعتبر خليط رهيب وفعال جدا من أول استخدام فوري دون تعب ولا تكلفة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة خالية من التصبغات والبقع الداكنة وخالية من اي مشاكل لأنها تعد مصدر جمالهم وأناقتهم، ويمكن عمل اكثر من خليط لتبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله، مثل خليط النشا والليمون وغيرهم كثيرا، والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والخل كنز رباني لتبييض البشرة من سواد السنين وشد التجاعيد وتحدي2022.

مكونات عمل النشا والخل كنز رباني نتيجة ستبهر الجميع من أول استخدام2022

سوف نتعرف الآن علي بعد المكونات التي سوف نستخدمها في تحضير الخليط بكل سهولة دون أي مشاكل بفضل الله وهي كالاتي:-

ملعقتين من النشا.

ثلاث زيت الورد.

عصير نصف ليمونة.

ثلاث ملاعق من الخل.

ملعقة من زيت اللوز.

ماء ورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الآن طريقة بسيطة جدا لتحضير الخليط بكل سهوله دون اي تعب او تكلفة بطريقة بسيطة جدا وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله النشا والخل ونقلب المكونات الجافه جدا حتي تتجانس. ثم نضيف ماء الورد وزيت الورد بتدريج حتي يصبح لدينا خليط متجانس للغاية من جميع المكونات بشكل متناسق. ثم نضيف عصير الليمون وزيت اللوز ونستمر في التقليب حتي يصبح خليط كريمي متجانس بكل سهولة وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الآن اسهل وابسط طريقة لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة دون اي مواد ضارة بالبشرة وهي كالاتي:-