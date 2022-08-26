طريقة عمل كيكة القهوة الهشة واللذيذة مثل المطاعم بطريقة مضمونة وطعم حكاية

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كيكة القهوة حلى سهل ولذيذ يمكن تقديمه حلى قهوة صباحًا مثل تراميسو وحلى النسكافيه أو حلى عشاء مثل كيكة البرتقال، كيكة التمر، و بان كيك. إليكِ طريقة عمل الكيك بالقهوة سهل ولذيذ بوصفتين مختلفتين، الوصفة الأصلية وكذلك طريقة عمل كيكة القهوة والكاكاو لمحبيها.
طريقة عمل كيكة القهوة اللذيذة
مكونات كيكة القهوة :
- اربع بيضات
- كوبان من السكر
- كوبان وربع من الدقيق
- كوب الا ربع بن سادة
- باكت بيكينج بودر
- ٢ باكت فانيليا
- نصف كوب حليب
- نصف كوب زيت
- نصف كوب زبده
- شوكولاتة قطع صغيره
- ملعقة من النسكافية
طريقة عمل كيكة القهوة :
في وعاء الخفق قومي بخفق كلا من الزبدة بعد تسييحها على النار حتى تصبح سائلة مع اضافة الزيت والبيكنج بودر والسكر ، مع الخفق المستمر حتى تختلط جميع المكونات سويا ، ثم قومي بتسخين الحليب لكن ليس غليه فقط تسخين ، ثم ضفيه على خليط السكر والزبدة مع الخفق حتى يصبح القوام كريمي ، ثم في وعاء اخر قومي بخفق البيض جيدا ثم اعيدي خفق المكونات السابقه مرة اخرى مع اضافة البيض المخفوق إليهم ، وفي اناء اخر امزجي المكونات الجافه سويا المتبقية تدريجيا حتى تحصل على خليط متجانس ، بعد تسخين الفرن قومي بسكب خليط الكيكة في صينية الخبز وادخليها الفرن حتى تنضج اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد وتزين برش الشوكولاتة وبالهناء والشفاء
طريقة عمل كيكة القهوة والكاكاو
مكونات عمل كيكة القهوة والكاكاو :
- كوبان من الدقيق
- كوبان من السكر
- كوب الاربع كاكاو
- ملعقتين بيكنج بودر
- ملعقة ونصف بيكنج صودا
- ملعقة ملح
- كوب حليب
- ملعقة قهوة
- نصف كوب زيت
صوص التغطية :
- خمس ملاعق من السكر البودر
- كوب ونصف زبدة طرية
- كوب كاكاو
- نصف كوب حليب
- ملعقتان فانيليا
- نصف ملعقة قهوة
طريقة تحضير كيكة القهوة والكاكاو:
- قومي بخفق كلا من المكونات الجافة للكيكة نع التقليب الجيد ، ثم قومي بخفق البيض والزيت والحليب مع اضافة المكونات الجافة والخلط الجيد حتى تتجانس جميع المقادير سويا ، ثم ادخليها الفرن ساخنه من قبل حتى تنضج
- عمل صوص التغطية : امزجي المكونات مع بعضها البعض ليتكون مزيج متجانس ، ثم اغمري الكيكة بصوص التغطية وبالهنا .
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