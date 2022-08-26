هتبقى منورة زى العروسة.. دلكة النشا والليمون القنبلة الرهيبة لتفتيح البشرة والجسم وشد التجاعيد هيخليكى زى الفل

هتبقى منورة زى العروسة.. دلكة النشا والليمون القنبلة الرهيبة لتفتيح البشرة والجسم ، دلكة النشا والليمون من أفضل الطرق المستخدمة لتفتيح البشرة والعناية بها وتنعيمها خاصةً للعرائس حيث أنهن يلجأن لاستخدام هذه الوصفات من أجل تفتيح سريع وفوري لاجسادهن أو المناطق الخاصة فيها، ولا تتوقف فوائد دلكة النشا والليمون على هذا فقط بل هي توفر للجسم كثير من الفوائد الأخرى التي سنتعرف عليها سويا من خلال هذا المقال.

هتبقى منورة زى العروسة.. دلكة النشا والليمون القنبلة الرهيبة لتفتيح البشرة والجسم

استخدامك لهذه الدلكة مفيد حينما تكوني تعاني من أي مشكلة من المشاكل التالية:

أي تصبغات جلدية أو مناطق داكنة أو بقع في الجلد.

وجود حب الشباب والاثار المتخلفة عنه.

وجود حبوب بشكل عام في الجسم أو الوجه.

مشكلات التهيج في الجلد واحمراره والحكة.

إن كنت تريدين تأخير ظهور الشعر الزائد في الجلد.

حالات جفاف البشرة أو ظهور ترهلات أو تجاعيد فيها.

المسامات المتوسعة التي تعطي البشرة مظهرا سيئا.

وجود طبقات من الجلد الميت فوق البشرة وترغبين في التخلص منه.

كيفية عمل دلكه الليمون والنشا

إن كنت قررت بالفعل استخدام هذا النوع من المنتجات فيجب أن تعلمي أنه سيحتاج للانتظام لمدة ثلاث شهور على الأقل، على أن تستخدميها مرة واحدة في الأسبوع ويمكنك أن تفعليها بالطريقة التالية: