وصفة طبيعية مذهلة لشد البشرة وإزالة علامات الشيخوخة في أسبوع واحد

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وصفة اليوم هي تحضير وصفة طبيعية مذهلة لشد البشرة وإزالة علامات الشيخوخة في اسبوع واحد، وصفة تنقسم إلى نوعين من الماسكات الطبيعية لإزالة علامات التقدم في السن والخطوط الدقيقة، فهذه الوصفة تعمل على إزالة التجاعيد وشد البشرة بفاعلية مئة بالمئة، سنحتاج إلى الكركم كعنصر أساسي في هذه الوصفة فهو يحارب ظهور التجاعيد بشكل جيد، ونحتاج أيضاً إلى هلام الألوفيرا فهو يعالج علامات الشيخوخة وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة. وصفة طبيعية مذهلة لشد البشرة في أسبوع واحد يتكون القناع الأول من العناصر التالية: ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف كوب من الماء. طريقة تحضير القناع أضف الكركم ونشا الذرة في إناء معدني مناسب مع إضافة الماء ثم امزج المكونات جيداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات.

ضع الخليط على نار هادئة مع تقليبه بإستمرار إلى أن يغلي الخليط نوعاً ما ويثقل قوامه ويصبح كريمي.

أفرغ ملعقتين كبيرتين من الخليط الكريمي في وعاء واحتفظ بالباقي جانباً وأضف إليه هلام الألوفيرا وزيت جوز الهند ثم امزج جيداً. طريقة تطبيق الوصفة على البشرة: احتفظ بهذا الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

ضع هذا الخليط على بشرة وجهك وعنقك ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة واغسلي بشرتك جيداً ورطب بعد ذلك بالمرطب اليومي.

كرر تطبيق هذا القناع مرتين في الأسبوع وستحصل على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول. القضاء على علامات الشيخوخة يتكون القناع الثاني من العناصر التالية: ملعقة كبيرة ممتلئة من بذور الكتان.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير القناع ضع بذور الكتان في إناء معدني مناسب وأضف إليه الماء ثم ضع الإناء على النار لمدة 10 دقائق.

اطفئ النار عندما تحصل على خليط لزج وتتكون رغوة بيضاء ثم دع الخليط يبرد قليلاً.

صفي الخليط بواسطة قطعة قماش قطنية استخراج هلام بذور الكتان فهذا الهلام يحفز إنتاج الكولاجين في الجلد.

أضف ملعقتين كبيرتين من كريمة الكركم الذي تم تحضيرها في الوصفة الأولى إلى هلام بذور الكتان. طريقة تطبيق الوصفة على البشرة: امزج جيداً حتى يتجانس الخليط ثم أضف زيت اللوز الحلو وامزج مجدداً ثم احتفظ بالكريم في جرة صغيرة في مكان بارد لمدة أسبوع.

ضع هذا الكريم على بشرة الوجه في المساء قبل النوم ثم دلك بشرتك جيداً لمدة دقيقة واتركه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء والافضل النتائج كرر تطبيق هذا القناع يومياً قبل النوم. عمر شويل - جدة وصفة طبيعية مذهلة لشد البشرة وإزالة علامات الشيخوخة في أسبوع واحد - ثقفني

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