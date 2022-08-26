اسرار الكولاجين الطبيعى فى المنزل لشد البشرة والجسم من التجاعيد دهنة واحدة بمفعول السحر هتصغرك 20 سنة

اسرار الكولاجين الطبيعى فى المنزل لشد البشرة والجسم من التجاعيد، فالكولاجين الطبيعي في المنزل يتم صنعه بالاعتماد على المكونات الطبيعية التي تتوفر غالبها في المنزل حيث أنه يفيد في كثير من الأشياء ويحسن من حالة البشرة وملمسها ونعومتها كما أنه يساهم بعلاجها من المشكلات التي تمر بها، وفيما يلي سنقدم لكم بعض المكونات المتوفرة في منزلك ويمكنك أن تستخدميها ككولاجين طبيعي لبشرتك.

اسرار الكولاجين الطبيعى فى المنزل لشد البشرة والجسم من التجاعيد

من خلال تطبيق هذا النوع من أنواع الكولاجين الطبيعي يمكنك أن تستفيدي من الفوائد التالية:

تحويل بشرتك الباهتة إلى بشرة نادرة وشابة دائمًا مع الحفاظ عليها من الترهلات والتجاعيد.

تقليل ظهور أي ندبات أو علامات موجوده في بشرتك خاصة علامات الحبوب القديمة أو الجروح.

يساعدك الكولاجين الطبيعي على الحصول على وجه أكثر امتلاء وجمالا.

يعيد للبشرة حيويتها ورونقها وتصبحي معه ذات بشرة شابة ورائعة الملمس.

طريقة عمل الكولاجين الطبيعي في المنزل بالشوفان

يعتمد هذا النوع من الكولاجين على الشوفان بشكل خاص حيث أن خطوات تطبيقه كما يلي:

في طبق صغير ضعي القرفة وعليها بعض الشوفان واستخدمي معيار واحد لقياس المقادير التي تريدينها.

أضيفي على القرفة والشوفان بعض العسل وقلبي جيدا ثم وزعي الخليط على البشرة التي تريدين تفتيحها أو على الوجه.

ضعي الماسك على وجهك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك جيدا، ويمكنك بعدها استخدام أي نوع كريم مرطب لبشرتك.

كيفيه عمل الكولاجين بالجوافة

هنا ستحتاجي إلى توفر الجزر والجوافة وفي هذه الحالة ستحصلي على خليط مميز ومفيد للبشرة.

يمكنك أن تضربي الجوافة مع الجزر في الخلاط مع إضافة زيت الزيتون عليهما.

وزعي الخليط على وجهك وانتظري بعدها قليلا من الوقت.

لن تحتاجي سوى نصف ساعة، ويشطف بعدها الوجه ببعض الماء.

يجب أن تكرري هذه الوصفة كل يوم ولفترة تطول حتى ثلاث أسابيع وحين تفعلي ذلك ستتحول بشرتك لبشرة جديدة تماما.

الكولاجين الطبيعي للبشرة ببياض البيض

بياض البيض من المكونات الرائعة للبشرة، ويمكنك استخدام هذه الوصفة بالطريقة التالية: