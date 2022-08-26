سحر صابونة البقدونس الرهيبة لتفتيح البشرة وشد التجاعيد مثل ملكات الجمال للعرايس لبشرة كالاطفال

سحر صابونة البقدونس الرهيبة لتفتيح البشرة وشد التجاعيد، اصنعي صابونة البقدونس بنفسك فهي من ضمن المستحضرات الطبيعية التي لفتت الأنظار مؤخرًا؛ حيث بدأت السيدات والفتيات في الاتجاه إلى مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر الطبيعية، نظرًا لمميزاتها الرائعة وتجنبًا للأثار الجانبية الناتجة من استخدام المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب جميع مستحضرات التجميل المتوفرة بالأسواق، وأيضًا من ضمن عيوبها أنها باهظة السعر، مما جعل السيدات يبحثن عن بدائل صحية للاهتمام بجمالهن ونضارة بشرتهن، واليوم سوف نتحدث عن وصفة للتفتيح السريع والحصول على بشرة نضرة وحيوية خالية من أى تصبغات أو كلف، سوف أحدثكِ اليوم سيدتي عن صابونة البقدونس المعروفة بفوائدها العديدة ومدى فاعليتها في تفتيح البشرة، وسوف أذكر لكِ طريقة عملها في المنزل بكل بساطة وبمكونات قليلة التكلفة متوفرة في مطبخك دائمًا.

سحر صابونة البقدونس الرهيبة لتفتيح البشرة وشد التجاعيد

المكونات:

صابونة جلسرين مبشورة.

كوب من البقدونس المفروم ناعم.

قدر من الماء.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

2 ملعقة نشا.

اللبن البودر.

طريقة التحضير:

فقط اتبعي هذه الخطوات البسيطة وسوف تحصلي علي صابونة رائعة لتفتيح البشرة وإزالة الدهون الزائدة على الوجه والتخلص من علامات حب الشباب، كما أنها مفيدة جدًا لأصحاب البشرة الدهنية.

أولا احضرى وعاء وقومى ببشر صابونة الجلسرين به وقومي بوضعها علي نار هادئة حتى تذوب الصابونة جيدًا.

وفي وعاء آخر اخلطى باقى المكونات وهي البقدونس المفروم والنشا والعسل واللبن البودر، قومى بخلط المكونات جيدًا والتاكد من التجانس التام.

عليكِ الآن خلط هذه المكونات مع الصابونة السابق ذوبانها، مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام كريمي متجانس.

حضرى قوالب سيلكون أو مكعبات الثلج أو غيرها من الأفكار المتوافرة لديكِ، صبي الخليط في هذه القوالب.

يترك في الثلاجة لمدة يوم كامل حتي تمام تماسك الخليط وتحوله لصابونة متماسكة يسهل عليكِ إستخدامها

قومى بغسل الأماكن المصابة بالنمش أو الاسمرار أو الكلف وسوف تلاحظي نتائج مدهشة.

فوائد استخدام البقدونس كصابون للبشرة

سوف نذكر لكِ فوائد هذه الصابونة الرائعة في التفتيح في النقاط التالية: