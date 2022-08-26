كريم تبييض سحري للقضاء على البقع الداكنة والتصبغات في أقل وقت ممكن

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير الكريم الليلي السحري للقضاء على البقع الداكنة والتصبغات في أقل وقت ممكن، الكريم الأمثل لتبييض البشرة على الفور إزالة تصبغ بقع واسمرار البشرة وتحضير هذا الكريم سنحتاج إلى الخيار، فهو يعمل على تفتيح لون البشرة ويزيل البقع الداكنة والتصبغات منها كما نحتاج إلى الأرز، فهو يزيل الندبات والبقع ويجعل البشرة صافية وخالية من كل العيوب كما أنه يعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال جداً.

كريم تبييض سحري للقضاء على البقع الداكنة

يتكون الكريم الأول من العناصر التالية:

ثمرة خيار صغيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة تحضير الكريم واستخدامه:

خذ ثمرة الخيار يقوم بتقشيرها باستخدام المبشرة قم ببشرها ثم استخرج عصير الخيار باستخدام مصفاة، الآن قد حصلت على عصير الخيار الخالص ومن جانب آخر ضع حليب جوز الهند في وعاء وأضف إليه مسحوق الأرز والنشا، مع إضافة ملعقة كبيرة من عصير الخيار ثم اخلط المكونات بشكل جيد وبعد ذلك أضف العسل واخلط مجدداً.

احتفظ بهذا الكريم في حاوية مُحكمة الإغلاق وقم بتخزينه في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستعمال لمدة 15 يوماً، وعند الاستخدام ضع هذا الكريم على بشرتك قبل النوم ثم قم بتدليكه جيداً حتى تمتصه بشرتك، اتركه طوال الليل على بشرتك وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء والغسول الخاص بك، كرر استخدام هذا الكريم الليلي يومياً والنتيجة مدهشة من أول إستخدام.

محاربة تصبغات البشرة وتفتيح البشرة

يتكون الكريم الثاني من العناصر التالية:

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ويمكنك استبداله بزيت فيتامين E.

طريقة تحضير الكريم واستخدامه:

في وعاء مناسب أضف حليب جوز الهند وهلام الصبار مع إضافة زيت اللوز الحلو ثم اخلط المكونات جيداً، حتى تحصل على خليط كريمي ناعم ثم احتفظ به في برطمان مناسب وخزنه في الثلاجة، وعند الاستخدام ضع هذا الكريم على بشرتك قبل النوم يوضع على بشرة الوجه بالكامل والعنق، دلك بشرتك لمدة دقيقة حتى تمتص الكريم تماماً ثم اتركه حتى الصباح وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء والغسول الخاص بك، كرر استخدام هذا الكريم كل مساء قبل النوم وستحصل على نتيجة مدهشة فى اقل وقت.