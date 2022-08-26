نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة خطيرة لتبييض وتسمين الوجه والخدود بمكونات بسيطة من البيت والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من النساء تعاني من بعض مشاكل الوجه والبشرة، ومن المشكلات التي قد تسبب الكثير من الانزعاج هي وجود اسمرار واضح في الوجه يختلف عن لون الجسم الطبيعي، أو الظهور بوجه نحيف يختلف عن شكل الجسم وهذا بالطبع قد يكون سبب في التعرض للكثير من الإحراج، لذلك يمكنكم التخلص من هذه المشكلات من خلال اتباع بعض الوصفات الرائعة التي تحقق أفضل النتائج بكل سهولة، وبدون أي أضرار على البشرة أو سلبيات، تابعونا الان من خلال المقال للتعرف على أهم الوصفات التي يمكن تطبيقها على البشرة.

وصفات طبيعية لتفتيح وتسمين الوجه

لا داعي لإجراء عمليات تجميل المكلفة والغير آمنة، ويمكنكم استبدالها الآن بمواد طبيعية تحقق أفضل النتائج بكل أمان ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

استخدام الألوفيرا مع العسل

خليط رائع للبشرة يمنح الكثير من الفوائد منها تسمين الوجه والتفتيح وتوحيد لون الوجه وزيادة النضارة والترطيب وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين كبار من جل الالوفيرا.

ملعقة من العسل.

ملعقتين من المياه.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس المكونات بأفضل شكل.

وزعي الخليط على الوجه مع مراعاة التدليك بشكل دائري.

يترك الماسك على الوجه لمدة عشره دقائق.

يتم شطف الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر والغسول.

لابد من الاستمرار في تطبيق هذا الماسك لتحقيق أسرع نتيجة.

وصفة زبدة الشيا مع السكر

تحتوي زبدة الشيا على الأحماض الدهنية التي تساعد في التخلص من نحافة الوجه، ومنح البشرة العديد من الفوائد وطريقة استخدامها وتطبيقها على البشرة كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة من السكر.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة