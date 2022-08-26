نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ما تشرب نقطة زيت حضري الطعمية الهشة بكل سهولة زي المطاعم في المقال التالي
الطعمية ، تعتبر من الأطباق والوجبات الرئيسية على مائدة الإفطار في مصر، وتعتبر من الوجبات اللذيذة والشهية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث أنها مشهورة في مصر بالقول والشام وبلاد العراق مشهورة بالحمص، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة بدون ما تشرب زيت ويغير طعمها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل الطعمية الهشة بدون ما تشرب نقطة زيت في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الطعمية
تحتوي طريقة عمل الطعمية على بعض المكونات المتوفرة في كل بيت وهي كالتالي:-
- ٤ أكواب من الفول المقشر.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.
- ٣ ملاعق كبيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار (حسب الرغبة).
- ٥ فصوص من الثوم مهروس.
- حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم.
- نصف كوب من الكزبرة المفرومة.
- ٥ قرون من البصل الأخضر مفرومة ناعم.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- ربع ملعقة صغيرة من البهارات.
- رشة من الملح.
- كوب من الزيت للقلي.
مقادير الصوص
هناك بعض المكونات التي تتكون منها الصوص وهي كالتالي:-
- نصف كوب من الطحينية.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ٣فصوص ثوم مهروس.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية الهشة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بنقع الفول في الماء البارد لمدة يوم كامل حتي يصبح طري وسهل الفرم، ثم نرفعه من الماء وتصفية جيداً.
- ثم نقوم بوضع الفول في الخلاط ثم نضيف إليه الكمون والكزبرة والملح والبهار والفلفل الحار والبيكنج بودر، حتي تصبح العجينة طرية ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتي ترتاح.
- بعد ذلك نضيف باقي المكونات بعد إنتهاء المدة ونخلط جيداً ثم نتركها ربع ساعة.
- في هذا الوقت نقوم بتحضير الصلصة من خلال خلط الطحينية ونضيف إليها الثوم المفروم والملح، بعد ذلك نضيف عصير الليمون وزيت الزيتون.
- ثم نحضر مقلاة واسعة ونضع بها الزيت يسخن وتشكلها أقراص ونضعها في الزيت حتى تستوي وتأخذ اللون الذهبي.
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