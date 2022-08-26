صاروخ التفتيح من الصيدلية.. اقوى كريم لتفتيح البشرة وتجديد الخلايا وشد التجاعيد هيخليكى زى البدر

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صاروخ التفتيح من الصيدلية.. اقوى كريم لتفتيح البشرة وتجديد الخلايا وشد التجاعيد، ميبو للتفتيح من التجديدات في عالم التجميل، حيث تبحث جميع الفتيات والسيدات عن كل ما يخص جمالها والعناية بشعرها وبشرتها لتظهر دومًا بمظهر رائع وجذاب وتكون دائمًا بإطلالة مميزة، أول خطوات العناية بجمالكِ سيدتي هي أن تحصلي على بشرة صافية نقية تشبه بشرة الأطفال خالية من أي تصبغات أو كلف أو حتى الإسمرار الذى يزداد مع الوقت، وفي مقالنا سوف أذكر لكِ وصفات رائعة لجمالكِ دون أن تقومي بإنفاق مبالغ مذهلة على مستحضرات التجميل، فقط تابعيني. صاروخ التفتيح من الصيدلية.. اقوى كريم لتفتيح البشرة وتجديد الخلايا وشد التجاعيد مكونات الوصفة: قومي بشراء كريم ميبو من الصيدلية ولاحظى فاعليته الكبيرة مقارنة بسعره البسيط.

ماء ورد.

عصير ليمون.

2 كبسولة من فيتامين A.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة. خطوات تحضير الوصفة: عليكِ سيدتى تجهيز علبة كريم قديمة أو أي علبة لمستحضرات التجميل لكن محكمة الغلق، وقومي بتنظيفها جيدًا من أية رواسب أو اتساخات أو حتى نقط من الماء الناتج من الغسل.

قومي بتعقيمها بنقاط من الكحول وتجفيفها جيدًا.

عليكِ الأن خلط جميع المكونات السابق ذكرها جيدًا داخل العلبة مع التقليب المستمر للحصول على قوام كريمى متجانس خالى من أى تكتلات.

قومى بوضع الخليط في الثلاجة لمدة 5 دقائق حتى يتماسك الخليط وتستطيعين استخدامه بسهولة.

قومى بشطف وجهكِ بالماء الفاتر جيدًا وتنظيفة من أى شوائب أو زيوت متراكمة على الوجه أو أى منطقة تريدين تفتيحها.

الآن ضعى طبقة مناسبة على البشرة و افرديها بشكل دائرى حتى تستفيد منها البشرة بشكل كامل.

اتركي الكريم على بشرتك ليلة كاملة حتى تتشربها البشرة جيدًا.

يمكنك شطف البشرة في الصباح بإستخدام الماء الفاتر فقط أو يمكن إستخدام الغسول الخاص بكِ.

عليكِ تكرار الوصفة مرتين في الإسبوع للحصول علي نتائج مذهلة ومستمرة. فوائد كريم ميبو للبشرة هل تساءلتِ لماذا كريم ميبو بوجه الخصوص؟ لأنه يتميز بما يلي: مرطب للبشرة الجافة.

يعمل على إزالة آثار الحروق وحروق الشمس أثناء المصايف.

توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات.

يزيل الكلف و اسمرار البشرة.

له خصائص مرطبة للجلد.

للجلد. مفيد جدا لأصحاب البشرة الدهنية. عمر شويل - جدة صاروخ التفتيح من الصيدلية.. اقوى كريم لتفتيح البشرة وتجديد الخلايا وشد التجاعيد هيخليكى زى البدر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ التفتيح من الصيدلية.. اقوى كريم لتفتيح البشرة وتجديد الخلايا وشد التجاعيد هيخليكى زى البدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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