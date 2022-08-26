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خبز بعجينة البطاطس، يمكنك الآن إعداد الكثير من أنواع الخبز بطرق صحية اقتصادية وموفرة، وخبز عجينة البطاطس يعتبر من أنواع الخبز الذي يستخدم كثيراً مع البرجر وهو من الأنواع الجديدة في عالم المخبوزات والذي يتميز بالطعم اللذيذ والقوام الهش من الداخل وطريقة إعداده سهلة جدا في المنزل، فمن خلال مكونات بسيطة يمكنك تحضيره وعمل به أجمل والذ سندوتشات برجر بقوام طري ومن المأكولات قليلة السعرات الحرارية وقليلة الكربوهيدرات والغنية بالبروتين، فتابعوا معنا طريقة خبز عجينة البطاطس بخطوات بسيطة في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل الخبز بعجينة البطاطس عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. كوب من الدقيق مخصص المخبوزات. كوب من الماء دافئ العجن. ربع كوب من حليب بودرة. ربع كوب من زبدة المذابة. نصف كوب بطاطس مهروسة. عدد 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. عدد 3 ملاعق كبيرة من السكر البني. ربع ملعقة صغيرة ملح. بيضة واحدة لدرجة حرارة الغرفة. تحضير خبز البطاطس بعجينة هشة طرية يتم وضع العجان نظيف من الدقيق الأبيض ويضاف عليه خبز مخبوزات والبطاطس مهروسة، مع السكر والحليب البودرة والملح مع البيض والزبدة مع خميرة وتخلط كل مكونات حتى تكون عجينة متماسكة طرية.

ثم بعد ذلك أحضري وعاء مناسب ويدهن بالزيت ونضع عليه العجينة ويدهن وجه العجينة بالقليل من الزيت، ثم تغطى العجينة بورق نايلون لاصق، وتترك جانباً لمدة ساعة لترتاح وتختمر.

ثم يسخن الفرن على حرارة عالية لمدة 10 دقائق، لحين تجهيز عجينة الخبز، على درجة 190 درجة، ثم نبدأ بتشكيل العجينة إلى عدة كرات بحجم متوسط، وتوضع تلك الكرات في صينية مناسبة مبطنة من الداخل بورق الزبدة.

ثم تدخل الصينية إلى الفرن لمدة 45 دقيقة حتى 60 دقيقة ويترك الخبز بالفرن حتى تنضج بإخراج الصينية، ويأخذ الخبز على الوجه لون ذهبي، ثم يخرج خبز البطاطس من الفرن ويمكن أن يقدم معه برجر، والذي يضاف له مذاق لطعام أفضل، مع القليل من الجبن. عمر شويل - جدة طريقة عمل الخبز بعجينة البطاطس هشة من الداخل سندوتشات صحية - ثقفني

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