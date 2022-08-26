طريقة عمل الكريمة بنكهة القهوة بمذاق مميز لتزيين الحلويات المختلفة

الكريمة بنكهة القهوة ، تتميز بمذاق مميز ومفضل لدي الكثيرين، فأغلب الناس يفضلون نكهة القهوة في العديد من أنواع الحلويات مثل الكيك والأيس كريم والبسكوت وأنواع الحلى المختلفة، كما أن هذه الكريمة يمكن إعدادها واستخدامها في تزيين العديد من الوصفات وستضيف لها مذاق خاص ولذيذ للغاية.

كما يوجد الكثير من الوصفات اللذيذة والتي تتميز بسهولة إعدادها في المنزل مثل طريقة عمل وصفة بسكويت النشا بالحليب البودرة، أو حلى البفاريا المميز، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة تحضير الكريمة بنكهة القهوة اللذيذة والمميزة.

مكونات الكريمة بنكهة القهوة

مما يميز هذه الوصفة هو مكوناتها البسيطة والتي يتوفر أغلبها في معظم المطابخ ومكوناتها كالتالي:

ثلاث أكواب من الماء.

تسع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

٦ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٤ ملعقة كبيرة من النشا.

كوب كريم شانتيه.

كوب حليب مثلج.

طريقة التحضير

يمكن تحضير الكريمة بنكهة القهوة اللذيذة والمميزة في المنزل بكل سهولة وطريقة تحضيرها كالتالي: