طريقة عمل الكريمة بنكهة القهوة بمذاق مميز لتزيين الحلويات المختلفة

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الكريمة بنكهة القهوة ، تتميز بمذاق مميز ومفضل لدي الكثيرين، فأغلب الناس يفضلون نكهة القهوة في العديد من أنواع الحلويات مثل الكيك والأيس كريم والبسكوت وأنواع الحلى المختلفة، كما أن هذه الكريمة يمكن إعدادها واستخدامها في تزيين العديد من الوصفات وستضيف لها مذاق خاص ولذيذ للغاية.
كما يوجد الكثير من الوصفات اللذيذة والتي تتميز بسهولة إعدادها في المنزل مثل طريقة عمل وصفة بسكويت النشا بالحليب البودرة، أو حلى البفاريا المميز، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة تحضير الكريمة بنكهة القهوة اللذيذة والمميزة.
مكونات الكريمة بنكهة القهوة
مما يميز هذه الوصفة هو مكوناتها البسيطة والتي يتوفر أغلبها في معظم المطابخ ومكوناتها كالتالي:
- ثلاث أكواب من الماء.
- تسع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ٦ ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ٤ ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب كريم شانتيه.
- كوب حليب مثلج.
طريقة التحضير
يمكن تحضير الكريمة بنكهة القهوة اللذيذة والمميزة في المنزل بكل سهولة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من النشا والدقيق والحليب البودرة والسكر جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نضيف إليهم الثلاث أكواب من الماء ونقلبهم جيدا على البارد حتي تمتزج جميع المكونات وتتجانس جيدا.
- ثم نقوم بوضع الخليط على النار بدرجة حرارة متوسطة.
- ونقلب الخليط باستمرار حتي يثقل قوامه ويبدأ في الغليان أو يحدث بعض الفقاعات من الأعلي.
- وبعد ذلك نقوم برفع الخليط من على النار ونضيف إليه كمية القهوة سريعة الذوبان والفانيليا والزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نترك الخليط جانبا حتي يبرد، وبعدما يبرد نضع الخليط في الثلاجة حتي يتماسك ويصبح قوامه عبارة عن تكتلات كالمهلبية.
- ثم نخفق الكريم شانتيه البودرة مع كوب الحليب المثلج بواسطة المضرب الكهربائي حتي يتضاعف حجم الخليط.
- بعد ذلك نحتفظ بالكريم شانتيه في الفريزر حتي يبرد وبعد ذلك نخلطه مع خليط القهوة والحليب البودر الذي حضرناه مسبقا بواسطة المضرب الكهربائي.
- ثم تكون الكريمة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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