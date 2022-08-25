فطيرة دجاج سهلة بعجينة سريعة حضريها عشا خفيف لأسرتك

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طريقة فطيرة الدجاج بمذاق طيب لوصفة رائعة، الفطائر من أكثر الوصفات سهلة التحضير وتشتهر بها الكثير من المطاعم الكبرى ومحلات الدول الكبرى مثل الدول الخليجية وتركيا، الفطيرة بالدجاج التركية مميزة عن الوصفات الأخرى وإضافة الدجاج كحشو للفطيرة يعزز من طعمها ويجعلها بمذاق أفضل هشة من داخل وذهبية ومقرمشة من الخارج، فطيرة الجبن بالدجاج التركية معجنات مميزة سريعة يمكنك اخذها كإفطار أو عشاء خفيف. طريقة عمل فطيرة دجاج التركية بالجبنة نحتاج إلى عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية حبيبات. ربع ملعقة صغيرة من السكر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. عدد 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من لبن زبادي. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. كمية من الماء الدافئ العجن. مكونات حشو الدجاج للفطيرة نصف كيلو من صدور الدجاج مقطعة إلى مكعبات. عدد 3 فصوص ثوم مفرومة. كوب من الفلفل الملون مقطع إلى شرائح. كوب من مشروم مقطع إلى شرائح. كوب من حبوب الذرة الحلوة. نصف كوب من الجزر المقطع إلى مكعبات. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف كوب من مزيج البيض مع الحليب والخل لوجه الفطيرة. نصف ملعقة صغيرة من حبة البركة. نصف ملعقة صغيرة من سمسم. خطوات تحضير فطيرة جبن بالدجاج لذيذة نقوم أولا بتحضير عجينة الفطيرة من خلال مزج كل المكونات الجافة بوضعهم وتقلب معا عن طريق استخدام ملعقة خشبية وتقلب جيداً.

ثم يتم إضافة إلى مكونات الجافة الماء الساخن وعجن جيدا حتى تمتزج وتعجز كل مكونات مع بعضها البعض، ثم تترك العجينة داخل مكان دافئ وتترك لمدة ساعة حتى تختمر العجينة لتجهيز الفطيرة.

قي وعاء آخر نضع الدجاج على النار مع القليل من الزيت أو السمن البلدي وتقلب مع السمن عندما تسخن وتبدأ في النضج.

ثم قومي بوضع الخضراوات من الفلفل الأخضر مع البصل والثوم والجزر وكل قطع الخضروات لديكم والمشروم.

ثم ضيفي عليهم الملح والفلفل الأسود وتقلب مكونات مع بعضها حتى تنضج الخضروات جيدا ويكون لها مذاق جيد ويترك الخليط حتى يبرد جانبا.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بتقسيمها إلى قسمين القسم الأول يفرد داخل صينية ولابد من دهنها بالقليل من السمن وتفرد عليها العجينة.

بعد أن يبرد خليط الدجاج يفرد داخل الفطيرة ويمكن تزويد الحشو بوضع القليل من الجبن الشيدر مع برش الجبن الموتزاريلا، بعد ذلك يفرد القسم الثاني من العجينة، وتوضع على وجه الفطيرة وتغلق جيداً ويدهن الوجه بخليط الحليب ويرش عليها حبة البركة والسمسم وتدخل فرن ساخن حتى تنضج. عمر شويل - جدة فطيرة دجاج سهلة بعجينة سريعة حضريها عشا خفيف لأسرتك - ثقفني

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