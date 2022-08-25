هتبقى ملكة جمال.. كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وشد التجاعيد نهائيا وتفتيح البشرة لنتائج فورية مذهلة مش هتصدق من اول استعمال

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هتبقى ملكة جمال.. كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود ، كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وجعلها وردية اللون وممتلئة وتضخ النضارة والجمال في وجهك بإمكانك إعداده الآن، فمنذ هذه اللحظة لن يصفك أحد بأن خدودك هزيلة أو أن زجهك نحيف، وستكوني مرتاحة أكثر مع ملامحك، ويكون وجهك رمزًا الجمال والأناقة الكاملة، فقط استخدمي قناع الخميرة والنشا للحصول على كل هذا وأكثر، وستتعلمي معنا الكيفية التي توصلك لذلك خطوة بخطوة.
هتبقى ملكة جمال.. كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود
هذا الخليط الكريمي يتكون من مكونين أساسيين ، وهما كما يلي:
- الخميرة.
- النشا.
ويمكنك إضافة مكون آخر من ضمن ما يلي:
- العسل
- الليمون
- ماء الورد.
الطريقة:
- اخلطي ما بين كافة الأشياء التي قمت بتحضيرها، مع التقليب.
- يجب أن تكون النشا في البداية، ومن ثم الخميرة ومعهما المكون الإضافي.
- يستحسن اختيار العسل، فهو الأفضل للبشرة، إلا أن تكون بشرتك تحتاج للتفتيح، فهنا الأنسب لك سيكون ماء الورد.
- قلبي سائر المواد وضعيها في عبوتها مع عدم الانتظار على الخميرة.
- وزعي الخليط على وجهك بالكامل ولا تقتصري على الخدين فقط.
- انتظري بعض الوقت، أو حتى تجف الخميرة والنشا على بشرتك.
- اعتمدي فرك الخليط أولًا، ومن ثم بللي وجهك وابدأي إزالة الخليط من على وجهك
- جففي وجهك ثم مرري عليه مكعب ثلج مع التدليك حتى 3 دقائق.
- التكرار متاح حتى مرتين بنفس الأسبوع.
فوائد الخميرة والنشا للبشرة
من فوائد هذا الخليط للبشرة ما يلي:
- بدايةً يساهم هذا الخليط في تحسين نوعية البشرة، ما يعني أنه يعالج جفافها، وتيبسها.
- كما أنه يعيد بناء الأنسجة، ويحسن من حالة البشرة خاصةً التي حدثت بها الحبوب سابقًا ثم تركت آثارها عليها.
- يعالج قلة الترطيب التي تعاني منها بشرتك، ويجعلها في أحسن حال ممكنة.
- يساهم في تفتيح البشرة وتوحيد ألوانها فلن تجدي أن هناك مناطق أغمق من غيرها.
- ربما تختاري الليمون مما يجعل البشرة قابلة للتقشر وتجديد الطبقات بالكامل.
- تأكدي أولًا من ملائمة الخليط لبشرتك، عبر اختباره، خاصةً لو كنت تنوين إضافة الليمون إليه.
- اعتمدي على هذا الخليط لفترة بسيطة، وستلاحظي أن بشرتك أصبحت منتفخة مثل بشرة الطفلة الجميلة، وهذا سيجعلك أكثر جاذبية عما سبق، وبدون أي أضرار محتملة ولا تكاليف مرتفعة وخيالية.
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