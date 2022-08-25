بدون فرن ولا خميرة حضري العيش السوري بكل سهولة وبدون تكلفة

العيش السوري ، يعتبر نوع من انواع المعجنات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر حيث يمكن عمله بالفرن أو بدون، ويعتبر من المعجنات التي يمكن عملها على وجبة العشاء أو الإفطار حشوه بالجبنة أو المربي أو الحلاوة الطحينية أو الشاورما السوري باللحمة أو الفراخ وغيرها من الحشوات الخفيفة، ويعتبر من المعجنات المشهورة في الوطن العربي، وتبحث دائماً السيدات على طريقة تحضير سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعمله في المنزل بدل من شرائه بأسعار غالية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير العيش السوري بدون فرن ولا خميرة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل العيش السوري

يتكون العيش السوري من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

٢ ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

٣ ملاعق كبيرة لبن زبادي.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب إلا ربع ماء دافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير العيش السوري بدون فرن ولا خميرة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك اللبن الزبادي ونعجن المكونات جيداً ثم نضيف الماء والزيت ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة. بعد ذلك نغطي الإناء بقطعة من القماش ونتركها جانباً لمدة نصف ساعة حتي تختمر. نقوم بتقسيم العجينة الي كرات صغيرة الحجم ثم نفرد كل كرة على حدة حتي تصبح رقيقة ثم نضعها جانباً مع تغطيتها بقماش حفيف. ثم نحضر مقلاة وندهنها بقليل من الزيت ثم نضع بها الخبز حتي ينضج ثم نقلبها على الوجه الاخر حتي ينضج. نضع الخبز في إناء ونضع عليه قماشة ونتركه حتي يبرد وتغطيه حتي يظل طري وقدمه بجانب الشاورما السوري بالهنا والشفا.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-