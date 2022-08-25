نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقادير المطلوبة لعمل كفته الزبادي وكيفيه التحضير في المقال التالي

المقادير المطلوبة لعمل كفته الزبادي وكيفيه التحضير في المنزل بطريقه سهله وبسيطه حيث تعد أطباق الكفتة من اشهي والذ الوجبات سريعه التحضير وتختلف طرق التحضير للكفته حيث يمكن عمل الكفتة في الفرن أو استخدام الفحم في التحضير وتقدم أطباق الكفتة بجانب أنواع عديده من الوجبات مثل الارز أو المكرونه أو السلطة حسب الرغبة. المكونات المطلوبة لتحضير كفته الزبادي نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

4 أكواب من الزبادي.

بصله متوسطه الحجم مفرومه جيدا.

شبت مفروم.

كزبره مفرومه.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

ربع ملعقه صغيره من الهيل المطحون.

رشه من الملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود. طريقه تحضير كفته الزبادي نبدأ بتحضير أناء كبير ثم نضع اللحم المفروم مع رشه من الفلفل والملح والكمون ثم نضيف البصل المفروم مع الشبت والهيل المطحون ونقلب.

نحضر المقلاة ونضعها علي النار ثم نضع 2 ملعقه كبيره من الزيت ثم نضيف الكفتة ونقلب حتي يتغير لون اللحم ثم ترفع من علي النار وتترك جانبا.

في مقلاه اخري نضع ملعقه من الزيت ثم نضعها علي النار ثم نضيف الكزبره المفرومة ثم ترفع وتترك جانبا.

نحضر أناء متوسط الحجم ثم نضع الزبادي مع النشا بعد الذوبان في القليل من الماء ثم نضع الخليط في حله علي النار ونقلب حتي الغليان ثم نضيف الكفتة مع الكزبره ورشه من الملح حسب الرغبة.

يترك الخليط مع الكفتة علي نار هادئه لمده لا تقل عن عشر دقائق حتي يتم الطهي جيدا. المقادير المطلوبة لعمل المكرونه بالكفتة نصف كيلو من المكرونة.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

ربع كيلو غرام من اللحم المفروم.

ثوم مفروم.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

رشه من الملح حسب الرغبة.

زيت زيتون.

زعتر.

زيتون اسود.

100 غرام من الجبن الموزاريلا. طريقه تحضير المكرونه بالكفتة نبدأ بوضع المكرونه في الماء المغلي علي النار حتي يتم السلق.

نقوم بتحضير الكفتة بتشكيل اللحم المفروم مع الملح والفلفل الأسود والبهرات علي شكل كرات ثم توضع في ماء مغلي علي النار حتي تتماسك جيدا.

نحضر صينيه الفرن ثم نبدأ بوضع المكرونه ثم نضيف كرات اللحم ثم نضع الصلصة مع رشه من الزيتون والزعتر.

نضيف الجبن الموزاريلا ثم نضع الصينية في الفرن علي درجه حراره 160 درجه ولمده ربع ساعه تقريبا حتي يتم الطهي. عمر شويل - جدة المقادير المطلوبة لعمل كفته الزبادي وكيفيه التحضير

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