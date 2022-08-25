نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ألم نهائيا.. وصفة الليمون والسكر لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي
إزالة الشعر الزائد بالسكر والليمون، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة للتخلص من الشعر الزائد، فقد تستعمل الشفرات لكن لا يفضلها الكثير لأنها تعمل على تسريع خروج الشعر من جديد، كما إن الملمس لن يكون ناعم كما هو مطلوب، لذا قد تستخدم السويت (الحلاوة) لكنها مؤلمة بعض الشئ، لذا قد تلجأ الى استخدام الليزر لكنه مكلف جداً، لذا سنقدم لكم أفضل طريقة في إزالة الشعر الزائد بالسكر والليمون بدون الشعور بالم والحصول على الملمس المطلوب، ولن يكلفك هذا الكثير فهذه المكونات موجودة داخل كل منزل، كما يمكن إستخدام هذا الخليط لاى منطقة بالجسم، كذلك فهو فعال وجيد لأصحاب البشرة الحساسة لا يسبب حساسية ولا اى اضرار.
إزالة الشعر الزائد بالسكر والليمون
سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لإعداد هذا المزيج:
- كوب من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من الماء.
طريقة التحضير
للحصول على أفضل نتيجة يرجي اتباع الخطوات التالية:
- نحضر إناء ونضعه على النار ونضيف السكر والماء والليمون.
- نقلب المكونات جيدا على النار حتى تبدأ في عمل فقاقيع.
- نطفئ النار ونقلب، سوف نلاحظ بأن لون الخليط أصبح ذهبي .
- نترك الخليط يهدأ ويتم فرده على الجسم مع اتجاه نمو الشعر.
- يترك لدقيقة ويتم ازالته بعكس اتجاه نمو الشعر.
لكن ينصح بعمل سكرب او تقشير البشرة قبل إزالة الشعر.
- بعد إزالة الشعر يغسل المكان بالماء البارد ونضع كريم مرطب.
إزالة الشعر الزائد بالسكر والعسل
يفضل الكثير هذه الطريقة في إزالة الشعر الزائد من الجسم، ويمكن استخدامها بالطريقة التالية:
- نضع كوب من السكر في إناء على النار المتوسطة.
- نضيف نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون وربع كوب من العسل .
- نقلب جميع المكونات لمدة دقيقتان.
- نضع القليل من النشا على البشرة ونفرد الخليط باستخدام ملعقة او عصا خشبية.
- نقوم بتغطية المكان بقطعة قماش قطنية جافة ونفرك الشعر جيدا.
- نترك الخليط حتى يبرد تماما ثم نزيل القماشة بعكس اتجاه نمو الشعر.
- سوف نلاحظ نعومة في البشرة.
- يفضل غسل المنطقة بالماء البارد .
- ينصح بتكرار هذه الطريقة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتيج
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