هتستغنى عن المكياج.. خلطة رائعة لتوريد الخدود والشفايف زى الفراولة بشكل طبيعى وجذاب من اوا استعمال

هتستغنى عن المكياج.. خلطة رائعة لتوريد الخدود ، وصفة لتوريد الخدود والشفايف والقضاء على المظهر الشاحب للوجه من الممكن أن يتم باستخدام مكونات بسيطة، وحتى إن كان وجهك صغير ونحيل فأنت تحتاجين لإظهار جمالك وكذلك إعطاء خديك بعض الحمرة التي تنم عن صحة ونضارة، وتريدين المكونات التي تجعل النظرة في وجهك مليئة بالبهجة، لذلك يجب عليك أن تستخدمي المكونات الطبيعية للحصول على ما تريدين.

هتستغنى عن المكياج.. خلطة رائعة لتوريد الخدود

يمكنك استخدام خلطة الخميرة مع العسل الأبيض من أجل الحصول على وجه مشرق ونضر، وذلك بطريقة سهلة تتم من خلال استخدام المكونات الآتية:

عسل أبيض.

ماء الورد.

خميرة بيرة.

الطريقة

عليك أن تبدأي بإضافة هذه المكونات إلى بعضها، ومن ثم مزجها بشكل سريع مما يجعل الخليط يصبح أكثر ثخانة.

كذلك يجب أن تستخدمي المكونات بشكل مناسب، بحيث لا تتخلصي من كمية كبيرة منها وتهدريها بدون داعي.

احتفظي بالمزيج في الثلاجة لبعض الوقت قبل استخدامه.

بعدها اخرجيه من الثلاجة وضعيه على منطقة الخدود فقط، مع الانتظار حوالي 40 إلى 50 دقيقة.

بعدها اغسلي وجهك بالماء البارد.

يمكنك تطبيق هذه الوصفة يوميًا لمدة سبعة أيام لبشرة جميلة ومشرقة بشكل مميز.

الليمون والحليب لبشرة نضرة

من الواضح أن هذه الخلطة لها نتائج ممتازة لبشرتك، فهي تتطلب توافر المكونات التالية:

ليمونة.

عسل أبيض.

حليب.

خيار.

الطريقة

عليك أن تعصري الخيار في الخلاط، ومن ثم تصفيه جيدا وذلك باستخدام مصفاة لتستخرجي ماءه وتصفيه.

بعدها ضعيه في وعاء وضعي بعض العسل عليه.

اعصري على الخليط الليمونة، وأضيفي كذلك حوالي ملعقتين من اللبن.

طبقي المزيج على البشرة مع الاهتمام بمنطقة الخدين جيدا.

انتظري حوالي ربع ساعة فقط ثم اغسلي وجهك ببعض الماء ونظفيه جيدًا.

توريد الخدود والشفايف طبيعيًا

من قبل البحث عن المكونات التي تساهم في إعطاءك خدود وردية عليك أن تتأكدي أن الأمر يحتاج للحفاظ على روتين مناسب في التغذية والنمط الحياتي، فلا يُعقل أن تتناولي طعام غير مفيد وفي نفس الوقت تجدي أن بشرتك نضرة، وكذلك فإن نوع الماكياج المستخدم لبشرتك يؤثر عليها، كما أن تركك لبشرتك بالماكياج لوفت طويل ايضًا يخلق مشكلات عدة، فما بالك بك إذا كنت تخلدين للنوم مع بواقي المكياج على وجهك؟!

يجب تغيير كافة العادات السيئة أولًا من قبل تنفيذ الوصفات من أجل الحصول على وجه جميل ونضر.