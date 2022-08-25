اسرار الكوافيرات.. اخلطى القرنفل والفازلين خلطة المعجزات لن تستغني عنها من اليوم

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تعد وصفة القرنفل والفازلين للتجاعيد هي وصفة مميزة حيث أنها تعمل على مدّ البشرة بالكثير من الفوائد الصحية والظاهرية، يعتبر الفازلين من الكريمات الطبيّة الموجودة في جميع الصيدليات بأسعار مناسبة وتم التصريح به من قبّل وزارة الصحة في كل دول العالم، كما أن القرنفل من النباتات الطبيعية التي كان يستخدمها أجدادنا كمكون علاجي يعالج الكثير من الأعراض ويستخدمونه في تحضير وصفات للشعر والبشرة ويحتوي على عناصر مفيدة ومغذية لكل أجزاء الجسم.
طريقة تحضير وصفة القرنفل والفازلين للتجاعيد
المكوّنات المطلوبة:-
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرنفل.
- كريم فازلين طبي.
- ماء ورد.
خطوات استخدام وصفة القرنفل مع الفازلين للبشرة:-
- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها وحتى تجعليها متجانسة أكثر قومي بوضعها في طبق داخل الميكروويف حتى تذوب أكثر وتصبح متجانسة بشكل جيد.
- بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيدًا من أي شوائب وكريمات ثم قومي بتطبيق الخليط عليها ودلكي بشرتك جيدًا بالخليط لمدة خمس دقائق.
- اتركي الخليط على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يصبح جاف تمامًا ثم قومي بشطفها بماء بارد أو فاتر حتى يتم غلق مسام البشرة جيدًا.
- يجب تجفيف البشرة بعد غسلها ثم قومي بترطيبها بأي كريم مرطب ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا لمدة شهر كامل.
فوائد استخدام وصفة القرنفل والفازلين للبشرة
هناك الكثير من الفوائد التي يمكن أن تعود على بشرتك من خلال استخدام وصفة القرنفل والفازلين ومن أبرز هذه الوصفات ما يلي:-
- تساهم وصفة الفازلين والقرنفل على التخلص من الجلد الزائد والميت من على البشرة فهي عملية تقشير ممتازة.
- مرطب جيد للبشرة وتساهم في تنعيمها والتخلص من أي حبوب فهي تعمل على الحد من ظهور حبوب الشباب.
- تقضي على تجاعيد البشرة وتؤخر ظهور علامات الشيب التي تظهر في البشرة وخاصة أسفل العينين والتي تتمثل في الخطوط الدقيقة.
- تزيد من إشراق ونضارة البشرة وتعمل على الحد من ظهور أي بهتان في البشرة ويجعلها مشرقة.
- يمكنك استخدام الوصفة في تفتيح المناطق الداكنة الموجودة في الجسم وخاصة في المناطق الحساسة.
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