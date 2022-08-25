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باستخدام الحناء الطبيعية تعرفي على كيفية صبغ الشعر باللون البني، فالحناء هي من أقدم الصبغات الطبيعية التي تساهم في صبغ الشعر وتجديد لونه وهي من الطرق الأكثر أمانًا على الشعر وتمده بالكثير من الفوائد، والصبغات التي يتم تحضيرها بمكونات طبيعية هي أفضل بكثير من أي صبغات جاهزة موجودة في محلات مستحضرات التجميل فهي تؤثر بشكل سلبي على الشعر حيث أن أبرز أضرارها أنها تغير لون الشعر الطبيعي بعد زوال مفعول الصبغة. طريقة صبغ الشعر باللون البني بالحناء الأدوات اللازمة:- حناء طبيعية.

فرشاة صبغ الشعر.

وعاء للخلط.

كيس بلاستيكي للشعر.

كريم فازلين طبي. طريقة وخطوات صبغ الشعر في المنزل:- قومي بإحضار وعاء عميق حتى لا تتساقط منه الخلطة ثم قومي بوضع الحناء بداخله مع ماء دافئ.

قسمي شعرك إلى أربعة أقسام ثم ابدئي في فرد الخليط على شعرك بواسطة فرشاة صبغ الشعر وركزي من أول الجذور حتى الأطراف.

يجب أن تقومي بدهن مقدمة الرأس بالفازلين حتى لا يتم وصول الصبغة إلى الجلد ويصنع لون عليها فالفازلين يمثل طبقة عازلة.

احرصي قبل استخدام الصبغة أن ترتدي ملابس داكنة اللون حتى إذا تناثرت عليها الخلطة لا تظهر بشكل كبير أو ارتدي ملابس قديمة.

كما يجب أن ترتدي قفازات طبية وقومي بتصفيف شعرك ولفّه ثم قومي بتغطيته بكيس بلاستيكي حتى تحافظي على الوصفة دافئة على شعرك.

اتركي الصبغة على شعرك لمدة ساعتين على الأقل ثم قومي بغسلها بماء بارد وبعدها قومي بتصفيف شعرك وبعد أن يجف ستحصلي على اللون البني الداكن الذي ترغبين فيه.

كرري استخدام هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد وستحصلي على شعر بني مع بعض الفوائد الإضافية على شعرك. ما هي فوائد الحناء للشعر؟ تعمل الحناء على تعزيز لون الشعر الطبيعي فبمجرد انتهاء مفعولها يعود اللون إلى لونه الأصلي بدون أي تغيير.

مرطب جيد للشعر حيث أنها تحتوي على خصائص مرطبة وتعمل على تخفيف الإجهاد التأكسدي الذي يحدث للشعر بعد الصبغة.

تقوي بصيلة الشعر وتحميها وتمدها بطبقة عازلة كما أنها تعمل على تعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي. عمر شويل - جدة مش هتروحي للكوافير.. صبغ الشعر باللون البني في المنزل بطريقة احترافية ومكونات طبيعية - ثقفني

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