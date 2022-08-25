طريقة عمل باكورة هندية الأصلية وما هي مكونات الباكورة الهندية؟

طريقة عمل باكورة هندية الأصلية، إذا كنت تحبين الطعام الهندي على أصوله، وهي وجبة هندية معروفة وشهيرة، مثل عددًا من الوجبات الأخرى، التي انتشرت في الوطن العربي، على سبيل المثال؛ طريقة عمل خبز النان الهندي، وطريقة عمل الزربيان الهندي، بالإضافة إلى طريقة عمل الدجاج الحار، وطريقة عمل دجاج كورما، وكذلك ايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي، وكلها أكلات هندية نالت شهرة واسعة، نتيجة سهولة تحضيرها، حيث تصنع الباكورة الهندية أساسا من الخضروات، وطحين الحمص بالإضافة إلى الحشو الذي ترغبين به، كما يمكن عمل باكورة هندية الأصلية بالخضار، أو باكورة هندية بالبطاطس، أو باكورة هندية بالبصل، وهي أشبه بالفلافل السورية بشكل كبير، ولكن يضاف إليها عددًا من التوابل والبهارات المختلفة.

ما هي مكونات الباكورة الهندية؟

كوبان ونصف طحين حمص.

حبة جزر واحدة مبشورة.

بصلة مفرومة ناعمًا.

حبة بطاطس صغيرة مقطعة إلى مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

2 ملعقة زيت كبيرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

½ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

كمية من الزيت كافية للقلي.

باكورة هندية بالبطاطس

ضعي أولا في وعاء عميق كلا من الطحين مع الزيت والبيكنج بودر، مع الثوم والكزبرة والكاري والكمون. وبعدها امزجي كل المكونات معا حتى تمام الامتزاج. وعقب ذلك اخلطي البطاطس مع البصل والبقدونس والجزر. يلي ذلك إضافة الماء إلى المزيج تدريجيا حتى تحصلين على خليط متماسك يمكنك تشكيله. بعدها غطي الوعاء بورق النايلون واتركيه لمدة نصف ساعة يرتاح ويتمازج. وأخيرًا سخني الزيت وشكلي المزيج وقومي بقليته ورفعه عن النار للتصفية. وقدمي أقراص الباكورة الهندية المقرمشة ساخنة.

مقادير باكورة هندية باللبن

كوب من الحمص المطحون.

حبة بصل مفرومة.

فصان من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كاري بمقدار ملعقة صغيرة.

كركم بمقدار ملعقة صغيرة.

كزبرة خضراء بمقدار ملعقة صغيرة.

كزبرة جافة بمقدار ملعقة صغيرة.

فلفل حار بمقدار ملعقة صغيرة.

زنجبيل مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

فلفل أسود مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس.

كوبان من الزيت للقلي أو أكثر حسب احتياجك.

وللتقديم كوب لبن وكوب زبادي.

طريقة الباكورة الهندية بالروب