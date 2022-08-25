نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل صلصة الشوكولاته بالنعناع والمارشميلو فى المنزل في المقال التالي

صلصة الشوكولاته هى من أفضل الصوصات التي يتم استخدامها فى تزيين الحلويات سواء كانت كيك او آيس كريم وأنواع كثيرة ومختلفة من الحلويات، كما أن صلصة الشوكولاته لها الكثير من الأنواع المختلفة فى التحضير ونكهات مختلفة أيضا والتي سوف نقوم بذكرها فى هذا المقال. مكونات صلصة الشوكولاته: 3 أكواب كاكاو بودرة غير محلي.

1 كوب ونص سكر أبيض.

1 كوب وربع ماء.

1 ملعقة صغيرة خلاصة فانيلا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع جميع المكونات ما عدا الفانيلا وإحضار وعاء ووضعها على نار متوسطة وبعد علي الخليط وتركها لمدة 1 دقيقة ورفعها من على النار ووضع خلاصة الفانيلا ووضعها مع الصلصة وتقبلها. مكونات صلصة الشوكولاته مع النعناع: 20 حبة حلوى نعناع صلبة.

1 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة شراب شوكولاته.

ربع كوب بودينغ شوكولاته جاهزة.

8 ملاعق صغيرة خلاصة النعناع.

رشة ملح. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع جميع المكونات ووضعها على حمام مائي حتي تصبح صلصة وتقدمها. مكونات صلصة الشوكولاته والمارشميلو: 3 ملاعق حبة كبيرة مارشميلو.

3 أكواب حليب.

ربع كوب زبدة.

8 ملعقة صغيرة ملح.

عبوة رقائق شوكولاته.

1 ملعقة صغيرة ونص خلاصة الفانيلا. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع المارشميلو، والحليب، والزبدة، والملح، ونقوم بإحضار مقلاة ووضعها على النار منخفضة لمدة 5دقائق. ونقوم بتقليبها من حين لآخر حتي يذوب البارشميلو ووضع رقائق الشوكولاته ووضع خلاصة الفانيلا مع التقليب ووضع خلاصة الفانيلا وتقليبه لمدة 5 دقائق حتي يذوب الشوكولاته وتقديمها ساخنة. مكونات صلصة الشوكولاته الصلبة: 3 ملاعق كبيرة زبدة.

3 أكواب رقائق شوكولاته قليلة الحلاوة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة ووضع المكونات وتقليبها أو وضعها في وعاء ووضعها في المايكرويف. مكونات الشوكولاته بمسحوق الكاكاو: 1 كوب ونص ماء.

1 كوب ونص سكر أبيض.

1 كوب كاكاو بودرة.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع جميع المكونات ما عدا الفانيلا ووضعها على نار هادئة مع تقابلهم حتي تصبح صلصة كثيفة ونرفع الصلصة على نار وتحريك الفانيلا نقوم بتقديمها ساخنة أو احتفاظها في الثلاجة حتي تستخدميها. مكونات صلصة الشوكولاته مع الكراميل: 1 كوب كريمة ثقيلة ومن شراب الذرة.

نص كوب سكر أبيض، أو سكر بيني.

8 ملعقة صغيرة ملح.

علبة شوكولاته بالحليب.

ربع كوب زبدة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضعه على النار ووضع به السكر، وشراب الذرة، والكريمة، وتقليبهم حتي تغلي لمدة 8 أو 10 دقائق حتي تصبح صلصة سميكة. حتي يتغير لونها إلى البني الغامق ورفع الصلصة من على النار، ووضع الشوكولاته، والزبدة حتي تصبح صلصة ملساء. عمر شويل - جدة طريقه عمل صلصة الشوكولاته بالنعناع والمارشميلو فى المنزل - ثقفني

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