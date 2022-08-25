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أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها، إذا كنت تعاني من ضعف الذاكرة، تستطيع عبر هذا المقال معرفة العديد من الأكلات التي تحمي الذاكرة وهناك أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها تحتوي على الاوميجا 3 والمواد المضادة للأكسدة التي يحتاجها جسم الإنسان، والتي تعمل على حماية خلايا الدماغ من الإصابة بالجذور الحرة، كما يوجد أطعمة مفيدة لصحة الدماغ بها فيتامين E وسوف نتناولها بالتفصيل في هذا المقال. وصفة منقوع القرنفل لعلاج الربو وتخفيف حدة حساسية الصدر والتنفس.. وصفة عتيقة مجربة وناجحة 100% أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها من خلال تناول اللوز تستطيع مد الجسم فيتامين E الذي له دور كبير في تحسين الذاكرة، وكذلك وظائف المخ. الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تحسن الحالة المزاجية عند البالغين، ولها القدرة على تحسين الذاكرة بشكل كبير. البيض غني بالعناصر الغذائية المفيدة للمخ وعن طريق تناوله يمكنك مد الجسم بفيتامين د. يحتوي شاي البابونج على مركبات مهمة تساعد في تقليل التوتر وتحسين الذاكرة والتركيز، كما يحسن الوظائف الادراكية ويساعد في علاج قلة النوم. الأفوكادو يدعم وظائف الدماغ ويساعد في التقليل من ضغط الدم المرتفع، كما يحتوي على العديد من المركبات الغذائية والعناصر المهمة لصحة المخ وجسم الإنسان ويساعد في تحسين الذاكرة بشكل فعال، كما له القدرة على زيادة التركيز. صلصة الصويا لا يفضل تناولها بكميات كبيرة على الرغم من أهميتها في تحسين وظائف الذاكرة والمخ والتركيز على المدى الطويل. أطعمة تؤثر على تحسين الذاكرة أثبتت الدراسات أن تناول الآيس كريم من الأطعمة التي تحتوي على السكريات، ولها أثر سلبي على الذاكرة اللفظية والمهارات المعرفية.

الأطعمة التي تحتوي على الملح بشكل كبير قد تؤدي إلى إعاقة تدفق الدم إلى الدماغ، وذلك يؤثر على الذاكرة والعديد من المهارات وقد يؤدي إلى حدوث اختلال لتوازن الكهرباء ويسبب الإصابة بالجفاف في بعض الحالات.

استهلاك الأطعمة المصنعة قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، وكذلك في أنسجة المخ، حيث قد يسبب تلفها لذلك يجب تناول قدر قليل من هذه الأطعمة حتى لا يحدث ضرر للذاكرة. عمر شويل - جدة إذا كنت تريد ذاكرة فولاذية وحاضرة تماما فعليك بقراءة هذا المقال وتعرف على الطرق الطبيعية المجربة للتركيز والذاكرة - ثقفني

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