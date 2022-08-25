خلطة تفتيح رهيبة مع ماسك النشا ومعجون الأسنان بياض فوري من أول استعمال

خلطة تفتيح غير متوقعة مع ماسك النشا ومعجون الأسنان مع بعض المكونات الأخرى البسيطة، وكل مكون من هذه المكونات له دور فعال في تفتيح البشرة وترطيبها، وهذه الأشياء الطبيعية تعمل على تفتيح ونضارة بشرة الفتيات والنساء بشكل طبيعي دون أي أضرار مزعجة، وننصح نحن جميع الفتيات بالمواظبة على استخدام الماسكات بشكل منتظم حتى تظهر النتائج بشكل واضح، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل ماسك النشا ومعجون الأسنان والتعرف على خطوات تحضيره واستخدامه عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل ماسك النشا ومعجون الأسنان

سوف نتحدث اليوم عن مكونات عمل ماسك النشا ومعجون الأسنان المتوفرة في المنزل باستمرار فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

٣ ملاعق من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٤ ملاعق كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير واستخدام الماسك

تعتبر طريقة تحضير الماسكات الطبيعية من أسهل الطرق وأبسطها كما أن طريقة الاستخدام غير متعبة ومضمون فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ٤ ملاعق الزبادي ونضيف عليها ملعقة المعجون ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نضيف ٣ ملاعق النشا عليهم ونقلب أيضاً حتى تتداخل المكونات مع بعض. نضع في النهاية ملعقة زيت الزيتون ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس وقوامه مثل الكريم. بعد ذلك نغسل الوجه أو المنطقة المراد تفتيحها جيداً بالماء الدافئ حتى يتم تفتيح المسام. نوزع الكريم على جميع مناطق الوجه ثم نتركه لمدة ١٠ دقائق حتى يجف. ثم نشطف الوجه بالماء ونجففه ولا داعي لوضع كريم مرطب بعده بسبب وجود زيت الزيتون. نحتفظ بالماسك في علبة نظيفة محكمة الغلق، ونكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

طريقة عمل ماسك الارز والنشا

تعتبر طريقة عمل ماسك الارز والنشا من الطرق السريعة التي سوف نعرفها الآن وهي كالآتي:-

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة من العسل ( ملعقة كبيرة ).

ملعقتين كبيرتين من النشا.

الطريقة