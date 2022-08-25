معجزة ماء البصل والقرنفل لتطويل وتكثيف الشعر فى وقت قصير 

من العناصر المهمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكبريت، الذى يعتبر من اهم الاسباب الرئيسيه لمعالجة بصيلات الشعر وتحفيز من نموه وتطوره، أنه البصل الذى يحمل العديد من الأحماض الأمينية التى تعيد أنبأت ونمو الشعر، كما أنه يساعد على تقوية وتغذية خلايا الشعر، هذا بمفعول الكبريت الذى يمنع البيكتريا التى تمنع نمو وتطويل الشعر، فهو مضاد قوى للبيكتريا التى تتواجد على فروة الرأس وبالتالي يسرع من انبات ونمو الشعر بصورة مذهلة، لهذا نقوم باعداد هذه الوصفة السحرية التى تتكون من القرنفل وماء البصل الذى يعمل على ترميم الشعر التالف والحصول على شعر ناعم ومفرود دائما، أنها الوصفة السحرية التى أعطت نتائج مبهرة للعناية بالشعر وفرده، وتحسين خلاياه وإعطائه اللمعان والنعومة الطبيعية، كما أنه يفرز مادة دهنية تغلف الشعر وتحميه من العوامل الخارجية المؤثرة على صحة الشعر، من التقصف والتساقط الكثيف، ايضا القرنفل يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين بصيلات الشعر ليصبح أكثر قوة ويمنع التقصف وهيشان الشعر، كما أن هذه الوصفة تعمل على التخلص من القشرة المتواجدة على فروة الرأس التى تتسبب فى انبعاث رائحة غير مستحبة للشعر وظهورة بشكل غير صحى، فمن السهل إعداد هذه المكونات الطبيعية البسيطة التى تتواجد داخل كل منزل، ونستفيد منها لتحسين الشعر وتنعيمه، فالبصل يتميز بقدرته العجيبة على إخفاء الشيب المبكر وتقليل ظهوره، ينعم ويطرى الشعر من الجذور حتى الأطراف، يطهر فروة الرأس من الميكروبات الفطريات الضاره، يعمل على انبات ونمو الشعر ويغطى فراغات الشعر بصورة مذهلة، ويعالج الصلع الوراثي وتساقط وتقصف الشعر، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الثمينة التى بحاجة إليها الشعر لتقويته وتغذيته من الجذور وإعطائه الكثافة واللمعان المطلوب، أنها وصفة مجربة ومضمونة نالت إعجاب الكثير من النساء التى تعانى من فراغات الشعر والتقصف الكثيف الذى يظهرة بشكل قصير، فى هذا الموضوع نوضح لكى طريقة استخدام وصفة ماء البصل والقرنفل لتطويل وتكثيف الشعر بصورة طبيعية بدون اى تكلفه تابعونا .

وصفة ماء البصل والقرنفل لتطويل الشعر

مكونات وصفة ماء البصل والقرنفل لتكثيف الشعر ;

زجاجة بها بخاخ

مبشره

قطع قماش خفيف

ملعقه كبيره من القرنفل

ربع ملعقه صغيره زيت القرنفل

حبة كبيرة من البصل الأحمر

طريقة عمل بخاخ ماء البصل والقرنفل لتطويل الشعر

أولا احضرى المبشرة لبشر البصلة ناعم جدا ثم نقوم بوضعها داخل القماشه الشفافة لعصرها وتصفيتها داخل إناء حتى نحصل على ماء بصل صافى، ثم نقوم بوضع حبات القرنفل مع نصف كوب من الماء و زيت القرنفل ونضعه على النار لمدة 10 دقائق حتى الغليان ثم نقوم بوضع نصف كمية ماء القرنفل على ماء البصل ، ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع الكمية داخل البخاخ لتوزيع الوصفة على الشعر بسهولة ثم نغسل الشعر ونجففه جيدا ثم نضع ماء البصل والقرنفل باستخدام البخاخه مع التدليك الخفيف داخل فروة الشعر وبعد ذلك يتم تغطية الشعر بالكامل بفوطة ويترك لمدة 3 ساعات، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والبالسم المخصص لنوع شعرك، للحصول على أفضل نتيجة، يجب استعمال هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً لتحصلين على شعر طويل وكثيف وله نعومة ولمعان دائم .