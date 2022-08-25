سندويتشات شاورما الدجاج السوري حضريها في المنزل بأسهل طريقة

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سندويتشات شاورما الدجاج السوري من الأكلات التي نالت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة لمذاقها الشهي المحبب للصغار والكبار، وهي من أكثر الأكلات التي يقبل الشباب والأطفال على شرائها من المطاعم، وبإمكاننا عمل شاورما الدجاج في المنزل بنفس طعم الجاهز بدلاً من شرائها من المطاعم بأسعار مكلفة، وسوف نقدم لكم مكونات تتبيلة الدجاج التي تكسب الشاورما السوري طعم مميز، ومن خلال من موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل سندويتشات الدجاج السوري بأسهل طريقة وبنكهة مميزة أحلى من المطاعم. مكونات سندويتشات شاورما الدجاج السوري

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطعة شرائح.

علبة كبيرة من الزبادي.

كوب من ماء البصل.

2 ملعقة كبيرة من المسطردة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من الزيت. التوابل نصف ملعقه صغيرة من الفلفل الأسود/ البابريكا/ الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من خلطة الشاورما الجاهزة.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. للتقديم خبز سوري.

بطاطس مقلية.

كاتشب. طريقة التحضير في إناء عميق نضع علبة من الزبادي مع كوب من عصير البصل وملعقتين كبيرتين من المسطردة، وملعقة كبيرة من الكاتشب، وملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وملعقة كبيرة من دبس الرمان، وملعقة كبيرة من الزيت، ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بإضافة التوابل وهى نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا، ونصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة، وملعقة كبيرة من الملح وثلاث ملاعق كبيرة من خلطة الشاورما الجاهزة، وربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. نقلب جيداً ثم نقوم بإضافة شرائح صدور الدجاج مع التقليب حتى تمتزج مع الخليط. تغطي شرائح الدجاج المتبلة ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعتين علي الأقل. بعد مرور ساعتين نضع شرائح الدجاج المتبلة في طاسة ساخنة بها ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة كبيرة من الزبدة مع التقليب على نار متوسطة حتى تنضج وتجف منها السوائل. لتحضير الساندويتشات: نضع كمية من شاورما الدجاج في الخبز السوري مع إضافة أصابع البطاطس المقلية والكاتشب. نطبق جانبي الخبز للداخل ثم نلفه على شكل رول. ثم يوضع في طاسة ساخنة مدهونة بقليل من الزيت ليأخذ لون ذهبي من الجانبين ثم يقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة سندويتشات شاورما الدجاج السوري حضريها في المنزل بأسهل طريقة - ثقفني

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