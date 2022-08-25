أكلة اقتصادية سلطة الباذنجان المشوي بطعم حكاية أحلى وجبة عشاء خفيفة

تعتبر سلطة الباذنجان المشوي من أجمل الأطباق التي تقدم على المائدة فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهى من الأطباق الجميلة التي يتميز بها المطبخ العربي ويقوم بتحضيرها بأكثر من طريقة، وهى تمتلك مذاق خاص يجعل الكثير من الناس يقبلون على تناولها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوي بطعم حكاية أحلى من الجاهزة ألذ أكلة اقتصادية تقدميها للأسرة.

مكونات عمل سلطة الباذنجان المشوي

تتكون السلطة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

٣ حبات من الباذنجان المشوي مقطع إلي أصابع.

٣ حبات من الطماطم المقطعة أصابع طويل.

زيت زيتون.

فلفل اخضر حار مقطع مكعبات صغيرة ومقلي في الزيت.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحون.

ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم.

مقدار ملعقة كبيرة من الطحينة البيضاء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير سلطة الباذنجان المشوي بطعم حكاية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نقوم بتحمير الثوم في زيت الزيتون، ثم نقوم بإضافة الطماطم والفلفل الأخضر الحار ونقلب برفق حتى يذبل الطماطم تماماً. ثم نقوم بإضافة الباذنجان المشوي للخليط ونقلب برفق على نار هادئة لمدة خمس دقائق. نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والكزبرة، والكمون ونقلب برفق حتى تخلط المقادير مع بعض. نترك الخليط على النار حتى يتسبك وينضج تماماً، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار. بعد ذلك نقوم بإحضار طبق التقديم ونصب الخليط به، ثم نقوم برش الطحينة البيضاء على الوجه ويتم تزينه بالبقدونس المفروم وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل سلطة الباذنجان المشوي بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-