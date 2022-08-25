نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تبييض الوجه والرقبة في 15 دقيقة مع خلطة سورية تفتيح البشرة سريعا في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتبييض الوجه في اسبوع، مع الوصفات الطبيعية التي تعطيكي نتيجة واضحة وفعالة في تفتيح البشرة ستحصلين على تفتيح فوري للوجه وابرقبة واليدين، تعتبر الخلطات الطبيعية أكثر ما يتم استخدامه للعناية بالبشرة والشعر كونها تعد من مواد طبيعية 100٪ دون نجد لها اثار جانبية وذلك بعكس الكريمات التي نجدها في مراكز مستحضرات التجميل التي تباع على اساس تفتيح البشرة ولكن مع المواظبة عليها لفترات طويلة نجد لها اضرار من اهمها ظهور البقع والندوب وعدم توحيد لون البشرة، ولذلك نود اليوم مع متاعيموقعنا ثقفني نقدم لكل فتاة وسيدة افضل الوصفات الطبيعية تبييض الوجه في 5 دقائق.

خلطة تبييض الوجه في 5 دقائق

الليمون هو من الوصفات التي يتم دمجها مع عدد من المكونات الطبيعية الأخري التي تساعدبشكل كبير على تفتيح البشرة، حيث يعطي الليمون نتيجة مذهلة وسريعة في القضاء على الاسمرار والبقع الداكنة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة

يتم خلط المكونات السابق ذكرها اعلاه جيدا جدا.

نغمس قطعة من القطن في الخليط.

نبدا بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة واليدين.

نترك المزيج حتي يجف لمدة نصف ساعة على الأقل.

نشطف الوجه بالماء الفاتر.

تكرر العملية ثلاثة مرات من كل اسبوع.

خلطة لتبييض الوجه في يوم

معجون الطماطم هو من الخلطات الفعالة والتي تلعب دورا سريع وواضح في تقشير الوجه وازالة البقع التي تتراكم على الوجه، بينما يقوم مسحوق النشا على تفتيح البشرة وكامل الجسم.

المكونات

ثلاثة ملاعق من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

الطريقة

نخلط معجون الطماطم مع مسحوق النشا. نوزع الخليط على الوجه جيدا يترك الخليط حتي يجف تماما لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. يشطف الوجه بالماء الدافيء. تكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع.

تبييض الوجه في 5 دقائق

يمكن تبييض الوجه واليدين سريعا من خلال وصفة الزبادي التي تفتيح البشر وتجعلها مثل بشرة الأطفال.

المكونات

ملعقة من العسل

ملعقة من الزبادي

الطريقة

تخلط الزبادي مع العسل النقي، ويوزع الخليط على الوجه واليدين. بعد مرور 20 دقيقة يشطف الخليط من على الوجه بالماء الفاتر. تكرر الخلطة مرة من كل اسبوع.

وصفة الخروع لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد

من اقوي وافضل ما يتم استخدامه من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وصفة زيت الخروع، الذي يعمل سريع بفضل خصائصه على التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وتقليل التجاعيد، فضلاً على دوره في توحيد لون البشرة، فحين توزيع يوم وراء يوم ملعقة صغيرة على الوجه واليدين ستحصلين على ترطيب للبشرة وتفتيح سريعا.

الشوفان مع معجون الطماطم لتفتيح البشرة في ايام

يعتبر الشوفان من اقوي الوصفات الفعالة في تفتيح البشرة وذلك بالطبع بفضل خصائصه المذهلة التي تساعد في تنقيه البشرة من جميع مشاكلها.

المكونات

ملعقتان من الشوفان.

ملعقة من الطماطم.

الطريقة

خلط الشوفان مع الطماطم في وعاء واسع وعميق. نوزع بعد ذلك الخليط على الوجه واليدين. يترك حتي مرور 15 دقيقة من بعدها يشطف الخليط بالماء الدافيء، يتبفي الخفاظ على تلك الوصفة كروتين اسبوعي.

خلطة سريعة المفعول لتفتيح البشرة واليدين

المكونات

كيس بودرة ثلج للاطفال.

نصف ملعقة من كريم فيراند لفلي.

الطريقة

نضع على الوجه كمية كريم فيراندلفلي ويوزع بالتساوي. ننتظر قليلا لمدة دقيقة ثم نبدأ بتوزيع كمية قليلة جدا من بودرة الثلج. يترك الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة بعدها يشطف الوجه بالماء الفاتر، وسارين النتيجة بنفسك تدريجيا مع اتباع الوصفة مرتين من كل اسبوع.

وصفة الخيار مع الزبادي لتفتيح البشرة سريعا

خين استخدام وصفة الحليب مع الزبادي لتفتيح البشرة ستلاحظين الفرق قبل وبعد الاستعمال، فلكل مكون من المكونان فعالة واضحة في تبييض البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

الطريقة

بعد عصر الخيار ناخذ منه ملعقة كبيرة ويتم خلطها مع الزبادي جيدا.

ثم يطبق على الوجن والجسم.

ويترك نصف ساعة قبل شطفه.

زيت الخروع لتفتيح البشرة سريعا

زيت خروع هو من اقوي الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج البشرة سريعا، وذلك بفضل خصائصه المذهلة التي تعطي نتيجة ايجابية من اول استخدام، كما يعمل زيت الخروع على تاخير ظهور التجاعيد وحين توزيع على البشرة قطرات من زيت الخروع يزم وراء يوم ستلاحظين الفرق بنفسك.