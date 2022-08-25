بماء ودقيق حضري أقراص الأفران بالعجوة والسمسم بمكونات بسيطة

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أقراص الأفران بالعجوة من المخبوزات التي يكثر شرائها من المخابز لتقديمها كفطور مع الشاي أو الحليب، ويمكنك عملها في المنزل ببعض المكونات البسيطة، وهي مخبوزات خفيفة ذات مذاق لذيذ لأنها محشية بالعجوة التي تكسبها طعم مميز، كما أن العجوة غنية بالعناصر الغذائية التي تشعرنا بالشبع وتمنح الجسم الطاقة، وأقراص العجوة من المخبوزات سهلة التحضير والتشكيل، وما علينا سوى اتباع خطوات طريقة العمل والمقادير المحددة للمكونات للحصول على شكل مميز وطعم رائع، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل أقراص الأفران بالعجوة والسمسم بمكونات بسيطة. مكونات عمل أقراص الأفران بالعجوة

كيلو دقيق أو ما يعادل 8 أكواب.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من السمن.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية (11 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 أكواب إلا ربع ماء (سعة الكوب الواحد 200 مللي). مكونات الحشو: نصف كيلو من العجوة.

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص.

ملعقة كبيرة سمن أو زبدة أو زيت. دهان الوجه: ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب حليب أو ماء.

سمسم للتزيين. طريقة التحضير

في إناء عميق ضعي 2 كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من الخميرة و نصف كوب من السكر ثم قلبي بالمضرب اليدوي. ثم أضيفي ربع كوب من الزيت، وربع كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة، و3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة، وملعقة صغيرة من الفانيليا وقلبي جيداً. ثم أضيفي كيلو دقيق متعدد الاستخدامات مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح وقلبي بالملعقة ثم قومي بالعجن باليد حتي تتشكل العجينة. قومي بإضافة كوب إلا ربع من الماء بالتدريج مع العجن الجيد حتى تصبح العجينة طرية وناعمة. ثم تغطي العجينة لمدة 35 دقيقة حتي تختمر ويتضاعف حجمها لتحضير الحشو: نضيف ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة وملعقتين كبيرتين من السمسم المحمص على العجوة مع العجن باليد حتى تمتزج المكونات. قومي بتشكيل العجوة إلي أصابع طويلة. ثم قومي بتقطيع العجينة إلي كرات متوسطة الحجم واتركيها مغطاة لمدة عشر دقائق فقط. قومي بتشكيل العجوة إلي أصابع طويلة . ثم افردي كرة العجين بشكل بيضاوي. نضع أحد أصابع العجوة علي طرف العجينة وتلف رول ثم نلصق الطرفين لتصبح على شكل قرص الأفران. ثم قومي بعمل فتحات بالمقص أو السكين في جوانب الكعك. ضعي قرص العجوة في صينية مدهونة بقليل من الزيت واتركيها تختمر حتى يتضاعف حجمها. نذوب ملعقة صغيرة من السكر في ربع كوب حليب وندهن وجه الأقراص مع توزيع قليل من السمسم للتزيين. نقوم بتسخين الفرن على درجة 200 مئوية لمدة عشر دقائق. نضع الصينية في الفرن الساخن مسبقاً لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الأقراص وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن عند تمام النضج، ونترك الأقراص حتى تبرد تماماً قبل التقديم. عمر شويل - جدة بماء ودقيق حضري أقراص الأفران بالعجوة والسمسم بمكونات بسيطة - ثقفني

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