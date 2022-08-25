كيفية عمل كفتة البطاطس المحشية بالجبن وبالدجاج بمذاق لايقاوم

كيفية عمل كفتة البطاطس تعتبر من الاكلات الشهية الاقتصادية التى يعشقها الكثير من الناس سواء الكبار او الصغار وذلك لمذاقها المتميزحيث ان هذه الوصفة مفيدة للجسم والصحة، وذلك لانها غنية بالنشويات والبروتينات والعناصر المغذية المختلفة، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة سواء كفتة البطاطس المقرمشة المقلية في الزيت أوكفتة البطاطس المحشية بالدجاج أو بالجبن، ولتجنب مشكلة عدم تماسك كفتة البطاطس أثناء قليها في الزيت، حيث تحدث تلك المشكلة لعدم تغليف حبات الكفتة بالدقيق قبل غمسها في البيض وتغليفها بالبقسماط، حيث تعتبر من الوصفات السريعة السهلة الاقتصادية والغير مكلفة، حيث انها لاتاخذ وقت طويل ولا مجهود كبير فى اعدادها، حيث يمكن تقديمها بجانب الأطعمة الأخرى مثل الارز والمكرونة بمختلف الطرق وخاصة في فصل الشتاء كما يمكن التعرف على طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن كيفية عمل كفتة البطاطس المحشية بالجبن.

كيفية عمل كفتة البطاطس المحشية بالجبن

المكونات

نصف كيلو بطاطس مسلوقة.

3 بيضات مخفوقة.

1 بصلة مبشورة.

1 ثمرة فليفل.

4 ثمرات طماطم.

1 ملعقة كبيرة بهارات.

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

شرائح جبنة موزاريلا.

جبن كيري.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

خطوات تحضير كفتة البطاطس بالجبن

القيام بهرس البطاطس المسلوقة جيدا. ثم يضاف إلى البطاطس البهارات والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة. يتم خلط البطاطس جيدا للحصول على الخليط المتجانس ثم القيام بتشكيلها إلى كرات. القيام بحشو كرات البطاطس بالجبن الكيري. يتم وضع كرات البطاطس في صينية مدهونة بالزيت. ثم في مقلاة على الناريتم تقليب البصل حتى يذبل مع الفلفل وعصير الطماطم والبهارات. القيام برفعها من على النار ويتم وضعها في الصينية على وجه البطاطس. ثم لقيام بصب البيض المخفوق ورش شرائح الجبن الموزاريلا. يتم ادخال الصينية الفرن وتترك حتى النضج. ثم تخرج من الفرن، وتوضع في طبق التقديم.

كيفية عمل كفتة البطاطس المحشية بالدجاج

المكونات

2 صدر دجاج مسلوق جيدا.

3 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة.

بقدونس.

كزبرة.

1 ثمرة جزر مبشورة.

شرائح جبن موزاريلا مبشورة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 حبة بيض.

بقسماط.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة بهارات.

دقيق.

تحضير كفتة البطاطس بالدجاج