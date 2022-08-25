طريقة عمل اللازانيا الايطالية على الطريقة الأصلية.. غدوة لذيذة ليوم الاجازة

اللازانيا، تتعدد أشكال وأنواع الباستا، ولكن تعد المكرونة اللازانيا من أفضل أنواع الباستا التي يمكن تقديمها، حيث إن لها مذاقا إيطاليا مميزا، لا يمكن أن يقاوم، ولتحضير اللازنيا بطريقة سهلة ورائعة يمكنك إتباع الطريقة الموضحة في السطور القادمة.

مكونات صينية اللازانيا

لإعداد صينية لازانيا لا بد من ترتيب الثلاث خطوات الرئيسية المكرونة والحشو وصوص الباشميل، ولكي تقومي بذلك لابد من تحضير المكونات التالية:

علبة مكرونة لازانيا جاهزة للفرن.

جبنة موتزاريلا.

مكونات الحشو

نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

2 ملعقة زيت نباتي.

3 أكواب عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة معجون صلصة طماطم.

بصلتين.

جزرة مبشورة.

3 فصوص ثوم مفروم.

توابل (ملح- فلفل أسود- بابريكا- زعتر- ريحان- روزماري).

مكونات الباشميل:

3 ملاعق كبيرة سمن بلدي.

3 ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

كيلو لبن.

نصف حبة بصل.

ورقتين لورا.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل اللازانيا

يتم تحضير اللازينا بتطبيق ثلاث خطوات كما يلي:

الخطوة الأولى (الحشو باللحم المفروم)

ضعي 2 ملعقة زيت، ثم قومي بإضافة 2 بصلة مفرومة، وقلبيها جيدًا حتى يصبح لونها ذهبي، ثم قومي بوضع 3 فصوص من الثوم المفروم، واستمري في التقليب.

ضيفي اللحم المفروم على البصل والثوم وقلبيها جيدًا، ثم قومي بوضع التوابل ملعقة متوسطة من الملح والفلفل أسود، وبابريكا، زعتر، ريحان، روزماري.

ضعي الثوم المفروم، ثم ضعي 2 جزرة مبشورة، وقلبي جميع المكونات جيدًا، ثم اتركيها على نار متوسطة لمدة دقيقتين.

بعد ذلك قومي بإضافة 3 كوب عصير طماطم و2 ملعقة كبيرة معجون صلصة طماطم، قومي بتغطية الوعاء واتركي اللحم على النار لمدة ربع ساعة حتى ينضج.

الخطوة الثانية (صوص الباشميل)

ضعي 3 ملاعق من السمنة في وعاء على نار متوسطة، ثم قومي بإضافة 3 ملاعق من الدقيق، اخلطي السمنة بالدقيق حتى يصبح لونه ذهبي، ثم قومي بإضافة الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتماسك صوص الباشميل.

ضيفي ملعقة من الملح والفلفل الأسود، وورقتين لورا، ونصف حبة من البصل.

استمري في التقليب لمدة خمس دقائق، ثم قومي بتصفية الباشميل من البصل واللورا.

الخطوة الأخيرة (تحضير صينية اللازانيا)