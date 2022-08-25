بالزبادي والعسل وزيت الزيتون أقوى مقشر لتفتيح البشرة والجسم بمكونات سحرية وطبيعية

تفتيح البشرة والجسم بمكونات سحرية وطبيعية هى ما يبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات وخاصة الفتاة المقبلة على الزواج، وقد تلجأ الفتاة لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية فضلا عن الفوائد الكثيرة التي تفيد البشرة، وهذا على عكس منتجات التفتيح والتقشير الصناعية التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، فقد تسبب بعض مشاكل البشرة التي تنتج من المكونات التي تدخل في تركيبها؛ فهي مكونات كيميائية تعمل على ضرر البشرة مع الاستمرار في استخدامها على المدى البعيد، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أفضل الوصفات الطبيعية.

أقوى مقشر لتفتيح البشرة والجسم

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول علي مقشر طبيعي لتفتيح البشرة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

نصف كوب من السكر الخشن.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على خلطة ممتازة تعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي وليس له أي أعراض مضرة للبشرة، والخطوات هى عبارة عن الآتي:

نضع المكونات السابقة في وعاء نظيف.

ثم يتم التقليب حتى تتجانس المكونات ببعضها البعض.

يتم بعد ذلك وضع هذه المكونات على الوجه والجسم، ثم يتم توزيعها على الوجه بشكل صحيح.

نترك هذا الخليط على الوجه من ربع ساعة إلى نصف ساعة وعلى أي منطقة في الجسم.

تغسل البشرة جيدا وسوف نلاحظ الفرق.

وصفة الزبادي والعسل والليمون

من خلال مكونات بسيطة يتم عمل تفتيح طبيعي للبشرة بدون أي تكاليف ولا أضرار للبشرة حتى مع تكرار هذه الوصفة، وهى من خلال المكونات التالية:

علبة زبادي بلدي.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

نص ليمونه.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات يمكنك الحصول علي مقشر طبيعي لتفتيح البشرة، والطريقة هي كالتالي: