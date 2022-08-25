استعد للمدرسة مع عروض أسواق التميمي في السعودية

عروض أسواق التميمي والتي صارت متوفرة داخل المتاجر بالإضافة إلى عروض أخرى حصرية أون لاين فقط عند الشراء من موقعهم الإلكتروني تساعدكم على الاستعداد للموسم الدراسي الجديد بما تقدمه لكم من خصومات على الأدوات الدراسية وعدد كبير من السلع الغذائية واحتياجات المنزل الأساسية.

عروض أسواق التميمي للاستعداد للمدارس

إليكم عدد من الأدوات المكتبية والدراسية المتوفرة ضمن عروض أسواق التميمي في المملكة العربية السعودية بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

أقلام التحديد تستخدم بكثرة أثناء المذاكرة للتحديد على النقاط الهامة وعمل خرائط ذهنية وما إلى ذلك. توجد مجموعة أقلام تحديد من ستادلر 6 قطع بسعر 22.95 ريال بدلًا من 28.95 ريال.

الكتابة بالقلم الرصاص تساعدنا على تصحيح الأخطاء ومحوها باستخدام الممحاه. متوفر محايات من ستادلر 10 قطع بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 11.95 ريال.

500 ورقة من ورق الطباعة الممتاز A4 أطلس فقط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال.

دفتر ملاحظات مكون من 70 ورقة من سبيرال سعره 12.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال.

الكتابة شئ أساسي في الدرسة والدراسة واستهلاك الأقلام خلال العام الدراسي أمر اعتيادي. لذلك يمكنك الاستفادة من تلك العروض وشراء مجموعة من الأقلام لاستخدامها على مدار العام. مثل مجموعة الأقلام من ستادلر ذات السن الرفيع المكونة من 12 قطعة بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال.

قارورة للمياة سعة 0.5 لتر بسعر 16.95 ريال.

احتياجات المنزل الأساسية داخل العروض