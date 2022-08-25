نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة الشعر باللون النحاسي الاشقر بمكونات طبيعية بدون إضافة مواد كيميائية أو حناء في المقال التالي
صبغة الشعر باللون النحاسي الاشقر، هناك ألوان كثيرة جدًا من الصبغات التي نقوم بالذهاب إلي الكوافير و مراكز التجميل لصبغة الشعر بها، حيث دائما تسعى السيدات والفتيات على التجديد والتغيير في اشكالهن وألوان الشعر وقصته والتغيير في شكل الشعر، ومن الألوان المميزة جدًا التي اشتهرت هذا العام في عالم الموضة هو صبغة الشعر باللون النحاسي الاشقر، ولكن مستحضرات التجميل يستخدمون دائما المواد الكيميائية مثل الأوكسجين و المواد المثبتة للون او استخدام الحناء ولكن هذه المكونات تؤدي إلى تلف الشعر و تقصفه و تساقطه وضعفه جدا وينتج عن ذلك هيشان الشعر، ومن هنا سنقدم لكم مكونات طبيعية 100% من المنزل.
مكونات صبغة الشعر باللون النحاسي الاشقر
من الألوان المميزة التي تعطي للبشرة والوجة جمال وتساعد على تفتيح لون الوجه هو صبغة الشعر باللون النحاسي، ومن خلال هذا المقال سوف تحضيرين الصبغة من المنزل بمكونات آمنة وطبيعية، المكونات هي:
- 2 ملعقة كبيرة خل تفاح.
- بيضة.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت زيتون.
- كبسولة فيتامين أي.
- 3 ملاعق كبيرة كركم خام.
طريقة تحضير صبغة الشعر باللون النحاسي
- في البداية نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع حبة البيضة ( يمكنك مضاعفة الكمية اذا كان الشعر كثيف وطويل).
- بعد ذلك نضيف على البيض خل التفاح ونقوم بضربهم جيدًا حتى يذوب ويمتزجا و يختلط البيض.
- ثم نضيف زيت الزيتون وكبسولة فيتامين أي ونضربهم جيدًا مع بعضهم حتى نتأكد من أن جميع المكونات تم خلطها.
- نضيف الكركم على خليط البيض مع الضرب والتقليب حتى تحصلين على خليط لزج، ولابد من التأكد من أن الكركم اختلط جيدا مع المكونات الأخرى.
خطوات صبغة الشعر باللون النحاسي من المنزل
- في البداية نقوم بغسل الشعر قبل استخدام الصبغة 3 ساعات على الأقل لكي نتخلص من الزيوت العالقة به و يجف تماما من الماء.
- نقوم بارتداء القفازات ونقوم بتوزيع القليل من زيت الزيتون على الجبهة والأذنين لكي لا يثبت لون الصبغة عليهم.
- ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى 4 أقسام ونقوم بتوزيع الصبغة بشكل متساوي على الشعر من جميع الأطراف من فروة الرأس حتى الأطراف.
- بعد ذلك نقوم بلف الشعر ووضع كيس على الشعر ثم ارتداء البونيه.
- نترك الصبغة على الشعر لمدة 6 ساعات لكى تحصلين على لون نحاسي أشقر.
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء أولا لكي نتخلص من الصبغة.
- ثم نقوم بغسله بالشامبو و البلسم لكي نتخلص من رائحة البيض (علما أن الكركم سيخفي رائحة البيض الغير محببة).
- أتركي الشعر حتى يجف وستحصلين على لون شعر نحاسي رائع مثل الكوافير.
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