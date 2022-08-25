إن الشعر هو تاج المرأة كما يتردد دائمًا، حيث إنه يمنحها جمالا وتميزا فريدا، لذلك فإن التغيير في شكل ولون الشعر سيضفي عليك مظهرًا رائعًا، ولكن استخدام الصبغات الكيماوية لها تأثير سلبي على الشعر، لذلك فإن كنتي ترغبين في صبغ الشعر باللون البني بمكونات طبيعية، فتابعي السطور القادمة حتى تتعرفي على أفضل طريقة لذلك.

طريقة صبغ الشعر باللون البني بمكونات طبيعية

هناك العديد من الوصفات الطبيعية للحصول على اللون البني، ولكن تعود تلك الوصفة من أفضلهم، حيث إنها ستمنحك لو بني غامق مثل الشوكولاتة، كما أنها ستساعدك في تغذية الشعر ونموه بشكل صحي.

المكونات:

4 ملاعق من الحنة الهندي.

ملعقة من مطحون الروز ماري.

2 ملعقة كبيرة بن غامق.

ملعقة من بودرة الشوكولاتة.

ملعقة عسل نحل.

علبة زبادي.

2 ملعقة زيت جوز الهند.

كوب من منقوع الشاي.

طريقة الاستخدام:

أحضري وعاء عميقا، ثم قومي بخلط 4 ملاعق من الحنة الهندي، ملعقة كبيرة من مطحون الروز ماري، 2 ملعقة كبيرة من البن الغامق، ملعقة من بودرة الشوكولاتة، اخلطي جميع المكونات جيدًا.

ضيفي ملعقة من عسل النحل مع علبة زبادي، ثم دعيهم على المكونات السابقة، بعد ذلك قومي بإضافة 2 ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

بعد ذلك ابدئي في إضافة كوب من منقوع الشاي لعجن الحنة، ولكن لا بد من إضافة الماء بالتدريج حتى تحصلي على القوام المناسب.

أغلقي الوعاء جيدًا، واتركيها لمدة ساعتين على الأقل (ويفضل أن تتركيه ليلة كاملة).

قسمي شعرك إلى عدة أقسام متساوية، ثم ابدئي في توزيع الخلطة السابقة بالتساوي على جميع أجزاء الشعر مع التركيز على مناطق الشيب أن وجدت.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

ثم اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والبلسم المناسبين، وستلاحظ حصولك على لون بني رائع ولامع.

نصائح لصبغ الشعر بمكونات طبيعية في المنزل

هناك عدة نصائح ستساعدك في الحصول على لون بني طبيعي، وأيضًا ستساعدك في الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، ومن أهم تلك النصائح ما يلي: