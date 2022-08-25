تكات تحضير بسكويت العشر دقائق بطعم سحري مثل الجاهز

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بسكويت العشر دقائق واحد من أكثر الوجبات السريعة على الإطلاق في تجهيزها، من حيث الوقت فهو لا يأخذ وقت طويل، ومن حيث المقادير مقاديرها سهلة جداً وبسيطة ومتوفرة داخل أي مطبخ، ويرجع لظهور بسكويت العشر دقائق خلال فترة فيروس كورونا الأخير، عندما كانت كل الناس في الحجر وداخل بيتها لفترة طويلة من الوقت فأصبح ظهور العديد من الإبتكارات ومنها أهم ابتكار بسكويت العشر دقائق لسهولته، وحب الاطفال الكبير له والكبار أيضا فيمكن أن يأكل مع الشاي أو يتم حشوة ملبن أو عجوة أو جوز هند والعديد من الإضافات اللذيذة والشهية والبسيطة أيضا.
مكونات بسكويت العشر دقائق
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الدقيق.
- بيضة.
- عبوة أو ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عبوة أو ملعقة صغيرة من البكينج بودر.
طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق
- يتم تجهيز إناء نظيف ويتم وضع الدقيق أولاً فيه ثم وضع النصف كوب من السكر ويتم خلطهم ببعض.
- يتم بعد ذلك وضع الملعقة من البيكينج بودر وملعقة الفانيليا ويتم دمجهم مع الخليط جيداً.
- ثم بعض ذلك يتم وضع نصف كوب من الزيت النباتي على الخليط ويتم دمجهم بطريقة جيدة جداً مع الخليط ومع بعضهم البعض.
- يتم إضافة البيضة على الخليط ويتم ضربة في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي حتى يكون قوام الخليط متماسك نوعاً ما وناعم في نفس الوقت.
- يتم وضع الخليط على صينية ويتم تشكيل الخليط كما يحب الشخص سواء شكل كرات صغيرة أو أصابع صغيرة أو متوسطة الحجم والشكل.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة هادئة.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال صينية البسكويت في الفرن وتركها قليلا على النار الهادئة.
- ثم بعد ذلك يتم رفع درجة حرارة الفرن وجعله درجة حرارة متوسطة ويتم التركيز حتى لا تحرق النار البسكويت وهو داخل الفرن.
- عند ملاحظة أن البسكويت تم تسويته وتجهيزه يتم إخراجه سريعاً من الفرن.
- يترك البسكويت حتى يبرد قليلاً ثم بعد ذلك يمكن إضافة سكر مضروب وناعم على الوجه لتزيين الشكل، وبألف هنا وشفا.
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