تكات تحضير بسكويت العشر دقائق بطعم سحري مثل الجاهز

بسكويت العشر دقائق واحد من أكثر الوجبات السريعة على الإطلاق في تجهيزها، من حيث الوقت فهو لا يأخذ وقت طويل، ومن حيث المقادير مقاديرها سهلة جداً وبسيطة ومتوفرة داخل أي مطبخ، ويرجع لظهور بسكويت العشر دقائق خلال فترة فيروس كورونا الأخير، عندما كانت كل الناس في الحجر وداخل بيتها لفترة طويلة من الوقت فأصبح ظهور العديد من الإبتكارات ومنها أهم ابتكار بسكويت العشر دقائق لسهولته، وحب الاطفال الكبير له والكبار أيضا فيمكن أن يأكل مع الشاي أو يتم حشوة ملبن أو عجوة أو جوز هند والعديد من الإضافات اللذيذة والشهية والبسيطة أيضا.

مكونات بسكويت العشر دقائق

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الدقيق.

بيضة.

عبوة أو ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عبوة أو ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق