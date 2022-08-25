نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاث حبات من البيض جهزي الوافل الرائع في المنزل بطعم خرافه لا يقاوم في المقال التالي
طريقة عمل الوافل المقرمش اللذيذ في المنزل بمجموعة من الخطوات السريعة التي يعتقد البعض أنها صعبة، وتتكون عجينته من مجموعة مكونات مشهورة ودائمة الاستخدام في كل منزل لذلك لا يوجد سبب لعدم القيام بها في البيت، وتختلف مكوناتها وطريقة إعداده من مكان لآخر على حسب رغبة كل فرد، كما أن تختلف أشكال الماكينة المخصصة له حيث يوجد منها الشكل المربع أو الربع دائرة أو القلب كما أن يمكن عملها بدون ماكينة باستخدام القوالب المماثلة لهذه الماكينة، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الوافل الممتع والتعرف على خطوات تحضيرها بكل بساطة.
مكونات عمل عجينة الوافل
تعتبر مكونات عمل عجينة الوافل من المكونات المتواجدة في كل مطبخ يعشق الحلويات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة أو الزيت ( يمكن الاستغناء عنها ).
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.
- ٣ حبات من البيض.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- فانيليا.
للتزيين
- صوص شوكولاتة.
- مربي.
طريقة الإعداد والتحضير
تعد طريقة تحضير هذه العجينة من الطرق السريعة التي تتم في أي وقت مناسب فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-
- نقوم بوضع حبات البيض والفانيليا في الخلاط الكهربائي ونخفقهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الحليب بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.
- ثم نضيف كمية السكر ونخفق ثم نضع الزبدة المذابة ونضرب جيداً حتى تمتزج المكونات.
- نقلب كمية الدقيق والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا ورشة الملح مع بعض، ثم نضيفهم بالتدريج إلى الخليط السابق ونخفق حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الماكينة المخصصة له وندهنها بقليل من الزيت حتى لا يلتصق بها العجين.
- نسكب العجين عليها ونوزعه على جميع الأماكن ونتركه ٣ دقائق أو أكثر حتى ينضج.
- بعد النضج نخرج الشكل برفق حتى لا يتكسر ثم نزينه بصوص الشوكولاتة أو المربي أو شئ آخر حسب الرغبة ونقدمها بالف هنا وشفا للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بثلاث حبات من البيض جهزي الوافل الرائع في المنزل بطعم خرافه لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.