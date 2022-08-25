بثلاث حبات من البيض جهزي الوافل الرائع في المنزل بطعم خرافه لا يقاوم

طريقة عمل الوافل المقرمش اللذيذ في المنزل بمجموعة من الخطوات السريعة التي يعتقد البعض أنها صعبة، وتتكون عجينته من مجموعة مكونات مشهورة ودائمة الاستخدام في كل منزل لذلك لا يوجد سبب لعدم القيام بها في البيت، وتختلف مكوناتها وطريقة إعداده من مكان لآخر على حسب رغبة كل فرد، كما أن تختلف أشكال الماكينة المخصصة له حيث يوجد منها الشكل المربع أو الربع دائرة أو القلب كما أن يمكن عملها بدون ماكينة باستخدام القوالب المماثلة لهذه الماكينة، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الوافل الممتع والتعرف على خطوات تحضيرها بكل بساطة.

مكونات عمل عجينة الوافل

تعتبر مكونات عمل عجينة الوافل من المكونات المتواجدة في كل مطبخ يعشق الحلويات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب ونصف من الحليب السائل.

٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة أو الزيت ( يمكن الاستغناء عنها ).

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.

٣ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

فانيليا.

للتزيين

صوص شوكولاتة.

مربي.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير هذه العجينة من الطرق السريعة التي تتم في أي وقت مناسب فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-