أسرار وتكات تحضير وصفة المايونيز بكل سهولة في المنزل بطعم رهيب مثل الجاهز

المايونيز من ألذ وأشهر الأطعمة التي يتم تناولها بجانب العديد من الأكلات، كما أن له العديد من الفوائد التي لا حصر لها، هذا بجانب أنه يتم استخدامه كبلسم للبشرة للحد من التهابات الجلد وكذلك للتخفيف من حروق الشمس، هذا بجانب أنه يقوم بتخليص الجسم من أي خلايا ميتة، كما أنه يقوم بتغذية وتقوية الأظافر، ويكون هذا من خلال تدليك الأظافر بالمايونيز حتى مرور دقيقتين، حتى تصير الأظافر رطبة، كما أنه يتم استخدامه كبلسم للشعر، وغيرهم من الفوائد الأخرى التي لا حصر لها.

مكونات عمل المايونيز

زيت “٧٥٠ غراماً”.

صفار ٣ بيضات.

عدد ٢ ملعقة صغيرة من المستردة.

خل أبيض “ملعقة كبيرة”.

رشة من الفلفل الأبيض.

القليل من الملح.

طريقة تحضير المايونيز

في البداية قومي بخفق صفار البيض بشكل جيد مع الملح والخل، والمستردة، وكذلك الفلفل الأسود.

بعد ذلك قومي بوضع الزيت بصورة تدريجية إلى الخليط، إذ يكون الزيت على هيئة خط رفيع وثابت.

تابعي تقليب المزيج حتى يكون عندك صوص سميك.

في النهاية قومي بوضع المايونيز بأوعية الحِفظ، ومن ثم ضعي الأوعية في الثلاجة حتى مرور ما يقرب من حوالي يوم واحد كحد أقصى.

مكونات عمل المايونيز اللايت

حليب خالي الدسم “كوب واحد فقط”.

صفار حبة من البيض.

عدد ٣ ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

مستردة “ملعقة كبيرة”.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من النشا.

خل “ملعقة كبيرة”.

القليل من الملح.

طريقة تحضير المايونيز اللايت

في البداية قومي بجلب قِدراً لكي تضعي به الخل، وكذلك كلاً من النشا واللبن، ومن ثم قومي بوضع القدر على النار.

بعد ذلك قومي بوضع رشة من الملح إلى الخليط، ومن ثم اتركيه على النار إلى أن يتكون خليط ذو قوام سميك.

بعدها قومي بوضع المستردة، وكذلك زيت الذرة، وصفار البيض إلى المزيج وتابعي المزج جيداً.

في النهاية قومي بمزج خليط للبن مع خليط صفار البيض بشكل جيد.

مكونات عمل المايونيز دون بيض

كوب واحد من الزيت.

½ كوب لبن.

خل “ملعقة كبيرة”.

القليل من الملح.

طريقة تحضير المايونيز بدون بيض