حلوى بدون فرن سوف تحضريها حالاً ولن تشتري حلويات جاهزة لأطفالك بعد اليوم

يتم البحث دائماً عن طريقة عمل حلوى بدون فرن لا تحتاج وقت طويل أو جهد لتحضيرها، وتكون مكوناتها متوفرة في المنزل وغير مكلفة، وتعتبر حلوى أصابع الدونتس المقلية من أسهل الحلويات التي يمكن عملها في المنزل بطريقة بسيطة بدون تعقيد، ويمكنك تزينها بالسكر المطحون وتقديمها لأطفالك أو نحشوها بالنوتيلا أو الكريمة أو صوص التوفي على حسب الذوق، وهى حلوى رائعة المذاق سوف تنال إعجاب كل أفراد أسرتك، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل حلوى بدون فرن بخطوات بسيطة وبدون فرن ولا بيض وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في المنزل.

مكونات عمل حلوى بدون فرن



يمكنك عمل حلوى لذيذة لأطفالك ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل حلوى الدونتس بدون فرن بالمقادير:

4 أكواب من الدقيق.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة أو ربع كوب من الزيت.

ذرة ملح.

طريقة التحضير



يمكنك بكل سهولة عمل حلوى أصابع الدونات المقلية بخطوات بسيطة كما يلي: