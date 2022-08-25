نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى بدون فرن سوف تحضريها حالاً ولن تشتري حلويات جاهزة لأطفالك بعد اليوم في المقال التالي
يتم البحث دائماً عن طريقة عمل حلوى بدون فرن لا تحتاج وقت طويل أو جهد لتحضيرها، وتكون مكوناتها متوفرة في المنزل وغير مكلفة، وتعتبر حلوى أصابع الدونتس المقلية من أسهل الحلويات التي يمكن عملها في المنزل بطريقة بسيطة بدون تعقيد، ويمكنك تزينها بالسكر المطحون وتقديمها لأطفالك أو نحشوها بالنوتيلا أو الكريمة أو صوص التوفي على حسب الذوق، وهى حلوى رائعة المذاق سوف تنال إعجاب كل أفراد أسرتك، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل حلوى بدون فرن بخطوات بسيطة وبدون فرن ولا بيض وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في المنزل.
مكونات عمل حلوى بدون فرن
يمكنك عمل حلوى لذيذة لأطفالك ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل حلوى الدونتس بدون فرن بالمقادير:
- 4 أكواب من الدقيق.
- كوب من الحليب.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبدة أو ربع كوب من الزيت.
- ذرة ملح.
طريقة التحضير
يمكنك بكل سهولة عمل حلوى أصابع الدونات المقلية بخطوات بسيطة كما يلي:
- نقوم بنخل الدقيق للتأكد من خلوه من أي شوائب أو تكتلات.
- في إناء عميق نضع كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقتين كبيرتين من السكر، ونقلب حتى تذوب الخميرة والسكر.
- ثم أضيفي 4 أكواب من الدقيق وذرة من الملح مع إضافة نصف كوب من الماء الدافئ بالتدريج أثناء العجن .
- نستمر في العجن باليد لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وهذا هو القوام المطلوب للعجينة.
- ثم نضيف 3 ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة ويمكن أن تستبدل بربع كوب من الزيت .
- نعجن الزبدة مع العجينة جيداً حتى تمتزج تماماً (إضافة الزبدة للعجين يكسب الحلوى مذاق مميز).
- ثم نغطي العجينة لمدة 30 دقيقة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- ثم تفرد على الطاولة بشكل مستطيل مع إضافة قليل من الدقيق.
- نقسمها إلى مستطيلات صغيرة أو دوائر صغيرة على حسب الذوق.
- ثم نضع القطع في صينية كبيرة بها قليل من الدقيق حتى لا تلتصق القطع بالصينية أثناء التخمير.
- نغطي الصينية حتى تختمر قطع العجين ويتضاعف حجمها.
- ثم نقلى الحلوى في زيت عميق على نار متوسطة مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين.
- ثم نخرج الحلوي من الزيت، وتزين بالسكر المطحون أو نقوم بعمل فتحة صغيرة في جانب الحلوي ونحشوها بالنوتيلا أو الكريمة باستخدام كيس الحلواني.
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