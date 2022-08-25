نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وافضل طريقة لعمل أم على في البيت بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم جنان في المقال التالي
ام على هي عبارة عن إحدى الحلويات المميزة التي يحبها الكثير من الناس في الكثير من البلاد العربية، ولكنها اشتهرت بشكل كبير داخل مصر، تحتوي ام على على بعض المكونات الصحية المليئة بالعناصر الغذائية الهامة جدًا لذلك فهي من أهم الحلويات المناسبة للأطفال، والان جئنا اليكم طريقة عمل ام علي بخطوات بسيطة في المنزل وبدون تكاليف عالية، وهي ما سوف نتعرف عليه الآن
طريقة عمل ام على فى المنزل
لكل ام تحب القيام بعمل افضل الحلويات التي تنال اعجاب اطفال وأفراد أسرتها اليكم طريقة عمل ام على الشهية التي لا تحتاج إلى تكاليف أو مجهود لكي يتم تحضيرها وتصبح مثل الجاهزة وافضل:
المكونات
- نصف كيلو من الجلاش.
- نصف كيلو من اللبن الحليب.
- ملعقتين كبار من القشطه.
- كوب من السكر الناعم.
- خمس ملاعق كبار من المكسرات المختلفة.
- رشة فانيليا.
- ربع كوب زبيب.
- ملعقة زبدة.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
طريقة التحضير
- يتم تسخين الفرن في البداية على درجة حرارة لا تزيد عن ١٨٠ درجة مئوية.
- بعد ذلك قومي بتحضير الجلاش وذلك من خلال تقطيعه الى قطع صغيرة.
- ادخلي الجلاش الفرن حتى يتم تحميصه وذلك بالحصول على اللون الذهبي له فقط.
- اتركي الجلاش حتى يبرد ويجف.
- ثم احضري وعاء واضيفي بداخله اللبن الحليب، والزبدة والقسط والسكر والقرفة والفانيليا.
- قلبي كل المكونات مع بعض لتتجانس وتختلط.
- بعد ذلك يتم إحضار صينية مناسبة الفرن، أو طاجن من الفخار يكون أفضل لهذا الصنف حسب المتواجد في المنزل .
- أضيفي بها نصف كمية الجلاش التي تم تحضيره.
- ثم يتم وضع طبقة اي نصف كمية المكسرات الموجودة.
- بعد ذلك يتم وضع نصف كمية خليط الحليب التي تم تحضيرها.
- ضعي بعد ذلك طبقة أخرى من الجلاش مع باقي كمية الحليب المختلط، ثم أضيفي على الوجه باقي المكسرات والزبيب.
- بعد ذلك ادخلي ام على الفرن الذي قد تم تجهيزه من قبل.
- تترك لمدة ربع ساعة، وبالطبع لابد من متابعة نضجها حتى يتغير لون الوجه ويحمر بالشكل المعروف.
- أخرجي الطاجن أو الصينية الان ويتم تناول ام علي وهي ساخنه.
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