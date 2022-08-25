ألذ وافضل طريقة لعمل أم على في البيت بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم جنان

ام على هي عبارة عن إحدى الحلويات المميزة التي يحبها الكثير من الناس في الكثير من البلاد العربية، ولكنها اشتهرت بشكل كبير داخل مصر، تحتوي ام على على بعض المكونات الصحية المليئة بالعناصر الغذائية الهامة جدًا لذلك فهي من أهم الحلويات المناسبة للأطفال، والان جئنا اليكم طريقة عمل ام علي بخطوات بسيطة في المنزل وبدون تكاليف عالية، وهي ما سوف نتعرف عليه الآن

طريقة عمل ام على فى المنزل

لكل ام تحب القيام بعمل افضل الحلويات التي تنال اعجاب اطفال وأفراد أسرتها اليكم طريقة عمل ام على الشهية التي لا تحتاج إلى تكاليف أو مجهود لكي يتم تحضيرها وتصبح مثل الجاهزة وافضل:

المكونات

نصف كيلو من الجلاش.

نصف كيلو من اللبن الحليب.

ملعقتين كبار من القشطه.

كوب من السكر الناعم.

خمس ملاعق كبار من المكسرات المختلفة.

رشة فانيليا.

ربع كوب زبيب.

ملعقة زبدة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير