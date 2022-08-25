جهزي حلوى ليالي لبنان بالسميد بمجموعة مكونات مفيدة وغير مكلفة

طريقة عمل ليالي لبنان بالسميد بخطوات سهلة وبسيطة، تعتبر هذه الحلوى من الأنواع المشهورة الرائعة التي تختلف مكوناتها من طريقة إلى أخرى، وتحتوي هذه الطريقة على مجموعة من المكونات الصحية المفيدة للجسم وتعمل على تقويته وبنائه بطريقة صحيحة، ويجب على الأمهات القيام بعملها دائماً لأولادهم وخاصة الأبناء الذين لا يفضلون الحليب بمفرده والقشطة، حيث أن هذه الطريقة تشجعهم على تناول المواد الغذائية الصحية، فهيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل حلوى ليالي لبنان بالسميد وخطوات تحضيرها بدون صعوبة عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل ليالي لبنان بالسميد

تعتبر مكونات عمل ليالي لبنان بالسميد من المكونات التي لها فوائد عديدة وغير مكلفة أيضاً فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

¾ كوب من السميد الناعم.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

٤ أكواب من الحليب السائل.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

٤٠٠ جرام من القشطة أو الكريمة المخفوقة.

ملعقة كبيرة من الفستق الحلبي المجروش.

عسل على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبروش.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذه الحلوى من الطرق السهلة على جميع الأمهات والفتيات ودائماً يقومون بتحضيرها وهذه الطريقة كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به كمية الحليب المطلوبة ونرفعه على النار ونتركه حتى يسخن. ثم نضيف عليه السكر وماء الزهر والسميد ونقلب حتى الغليان، بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونسكبه في طبق ونتركه حتى يبرد. بعد أن يبرد المزيج تماماً نقوم بتوزيع القشطة على السطح، ونرش عليها الفستق الحلبي المجروش وجوز الهند المبروش والعسل للتزيين.

ونقدمه بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.

فوائد تناول القشطة

سوف نتعرف على أهم فوائد القشطة للجسم التي يجب على الجميع معرفتها وهي كما يلي:-