نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كريم طبيعي من منزلك لتبيض اليدين والرجلين والركبة والأكواع بأبسط المكونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض اليدين والرجلين بمكونات طبيعية، يتعرض العديد من السيدات والفتيات لوجود اسمرار في اليدين والرجلين تسبب لهن الإزعاج بشكل كبير، لذلك تحرصن العديد منهن على القيام بشراء المنتجات الكيميائية التي تساعد في التفتيح ولكنها غالية الأسعار وسرعان ما تسبب لهن مشاكل أخرى من التهابات وحكة في الجلد، لذلك تبحثن العديد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن وصفات طبيعية للحصول على تفتيح رائع وفي أسرع وقت وبأقل التكاليف دون التعرض لأي أثار جانبية وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

تبيض اليدين والرجلين بمكونات طبيعية

يمكنك الحصول على وصفة بمكونات بسيطة للحصول على تفتيح رائع وذلك من خلال الآتي:

مقدار ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير:

يتم مزج الخليط جيداً والقيام بتوزيعه على اليدين والرجلين وتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة للوصول على أفضل النتائج المرغوب فيها.

وصفة أخرى لتفتيح اليدين والرجلين

مقدار خيارة مبشور ثم يضاف عليها ملعقة من الزبادي والقليل من الليمون.

يتم مزجهم جيدا وتوزيع الخليط على اليدين والرجلين وتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

وبعد ذلك يتم غسلهم جيداً وتكرر الوصفة أكثر من مرة للحصول على أفضل النتائج.

وصفات أخرى للتبيض الفوري

يمكنك تبيض اليدين والرجلين ومنطقة الركبة والأكواع والرقبة في أسرع وقت بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل والتي تتمثل في الآتي:

مقدار ملعقتين من الجلسرين وإذابتهم جيداً.

القليل من الليمون.

طريقة التحضير

يتم مزجهم جيداً وتوزيعهم على اليدين والرجلين وتركهم لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

بعد ذلك يتم يغسل اليدين والرجلين جيداً وتكرر الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

كما يمكنك استخدام:

مقدار من زيت الزيتون.

ما يعادل مقدار ملعقة من الكركم.

طريقة تحضيره:

يتم مزجهم جيداً وتوزيع الخليط على اليدين والرجلين وتركه لمدة نصف ساعة.

ثم يتم غسله جيداً وتكرر الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

في الختام فقد تعرفنا على تبيض اليدين والرجلين بمكونات طبيعية، كما تعرفنا على مكونات هذه الوصفات وطريقة تحضيرها وإعدادها في أسرع وقت للحصول على أفضل النتائج.