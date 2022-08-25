كريم منزلي للتخلص من تجاعيد الوجه وشد البشرة وجعلها بيضاء ونضرة

كريم منزلي للتخلص من تجاعيد الوجه، تتعرض العديد من السيدات عند التقدم في السن لظهور علامات التجاعيد التي تسبب لهن الإزعاج بشكل كبير خاصة بعد سن الأربعين، لذلك يلجأن العديد منهن لعمليات التجميل من فيلر والبوتكس ولكنهما مكلفين للغاية، لذلك يتم استخدام الكريمات الكيميائية التي تساعد في تقليل نسبة التجاعيد في الوجه والتي تؤخر ظهورها ولكن العديد لا يرغب في استعمالها لعدم التعرض لأي أثار جانبية، علاوة على ذلك يفضلن العديد من السيدات استخدام المواد الطبيعية وذلك للتخلص من التجاعيد التي تأتي بسبب كثرة التعرض للشمس والتقدم في السن الذي يكون السبب الرئيسي في ظهور التجاعيد وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كريم منزلي للتخلص من تجاعيد الوجه

يمكنك وبكل سهولة إعداد كريم منزلي للتخلص من التجاعيد في المنزل بمكونات بسيطة والتي تكون كالآتي:

مقدار ربع كوب من زيت اللوز.

ثم مقدار ملعقتان من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقتان من شمع العسل.

نصف ملعقة من زيت فيتامين E.

مقدار ملعقة من زبدة الشيا.

طريقة التحضير:

يتم وضع كافة المكونات في وعاء ووضعة على نار هادئة حتى يتم إذابة كافة الزيوت والمكونات.

ثم يتم تقليبهم جيداً للحصول على خليط متجانس.

يتم وضع الخليط في برطمان صغير لحين الاستخدام.

ثم يتم استخدامه بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

وصفة أخرى للتخلص من تجاعيد الوجه

يمكنك تحضير وصفة سهلة وسريعة وغير مكلفة للتخلص من التجاعيد والتي تكون كالآتي:

مقدار من الفازلين المذاب.

ما يعادل lo4ملعقة من العسل.

صفار بيضة واحدة.

مقدار ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يتم مزج كافة المكونات جيدا للحصول على خليط كريمي ويتم وضعة في برطمان في الثلاجة لحين استخدامه.

ثم يتم استخدامه بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج من خلال توزيعه على الوجه وتركه مدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يغسل الوجه جيداً.

في الختام فقد تعرفنا على كريم منزلي للتخلص من تجاعيد الوجه ومكونات الكريم وطريقة إعداده وتحضيره بشكل سهل وسريع للحصول على أفضل النتائج ومحاربة التجاعيد بشكل نهائي.