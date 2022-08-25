طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات بكل الأسرار والطعم حكاية

‏تبحث عدد كثير من ربات البيوت في الوقت الحالي عن طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم الوصفة السرية ،التي تحتوي على طعم الفحم المميز والكفتة الطرية الشهية التي لها طعم لا يقاوم، ‏حيث تكون كفتة الحاتي لها طعم ولون ورائحة مختلفة تمامًا عن الكفتة التي نقوم بطبخها في المنزل، ‏ولذلك ومن خلال موقع ثقفني نوضح لكم كل أسرار عمل كفتة الحاتي في البيت.

طريقة عمل كفتة الحاتي

‏ومن بين الموضوعات التي تحظي بأهمية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الوقت الحالي هي طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في الفرن بنفس طعم المطاعم، ‏حيث تعتبر من الوجبات التي بفضلها عدد كبير من الأطفال والشباب، ‏ولذلك تتجنب الأمهات ‏تناول الأطعمة خارج البيت، وترغب في عمل الوصفة في المنزل لضمان جودة المكونات، وعليه أن وصفة كفتة الحاتي المشوية من الوصفات المميزة التي لها مكونات بسيطة تتوافر في كل البيوت علي طريقة فاطمة ابو حاتي وهي علي النحو الاتي.

كيلو لحمة مفرومة مضاف إليها ربع كيلو من الليه الضاني

2بصله متوسطة

ربع كوب برغل ناعم

ملح وفلفل

معلقة صغيرة سكر

معلقة كبيرة بيكنج بودر

خطوات عمل كفتة الحاتي المشوية