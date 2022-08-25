نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات بكل الأسرار والطعم حكاية في المقال التالي
تبحث عدد كثير من ربات البيوت في الوقت الحالي عن طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم الوصفة السرية ،التي تحتوي على طعم الفحم المميز والكفتة الطرية الشهية التي لها طعم لا يقاوم، حيث تكون كفتة الحاتي لها طعم ولون ورائحة مختلفة تمامًا عن الكفتة التي نقوم بطبخها في المنزل، ولذلك ومن خلال موقع ثقفني نوضح لكم كل أسرار عمل كفتة الحاتي في البيت.
طريقة عمل كفتة الحاتي
ومن بين الموضوعات التي تحظي بأهمية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الوقت الحالي هي طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في الفرن بنفس طعم المطاعم، حيث تعتبر من الوجبات التي بفضلها عدد كبير من الأطفال والشباب، ولذلك تتجنب الأمهات تناول الأطعمة خارج البيت، وترغب في عمل الوصفة في المنزل لضمان جودة المكونات، وعليه أن وصفة كفتة الحاتي المشوية من الوصفات المميزة التي لها مكونات بسيطة تتوافر في كل البيوت علي طريقة فاطمة ابو حاتي وهي علي النحو الاتي.
- كيلو لحمة مفرومة مضاف إليها ربع كيلو من الليه الضاني
- 2بصله متوسطة
- ربع كوب برغل ناعم
- ملح وفلفل
- معلقة صغيرة سكر
- معلقة كبيرة بيكنج بودر
خطوات عمل كفتة الحاتي المشوية
- في وعاء عميق قم بوضع اللحمة المفرومة والبرغل المغسول جيداً، ليمتص جميع السوائل في الكفتة.
- يتم بشر البصل وتصفيته من المياة بشكل جيد ونضيفها إلي اللحمة
- ثم نقوم بوضع الملح والفلفل وجوز الطيب والسكر والبيكينج بودر الذي يساعد في جعل الكفتة هشة وغير مكتومة.
- نقوم بعجن اللحمة بشكل مستمر لمدة 15 دقيقة حتي تتجانس المكونات وتتماسك اللحمة.
- يتم تجهيز سيخ الكفتة ونبدأ في تكوين الكفتة بالشكل المفضل لديك مع دهنها بماء البصل مخلوط ببعض الزيت.
- نبدأ في وضع الكفتة علي الشواية وبجانبها بعض الخضروات المفضلة لديك لتعطيها رائحة وطعم مميز
- بعد وقت بسيط تنضج الكفتة وتصبح جاهزة للأكل بطعم جميل وهشة
- وينصح بأضافة بعض السلطات المفضلة لوجبة متكاملة مميزة، ونتمني لكم وجبة هنية وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات بكل الأسرار والطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.