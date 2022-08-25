دهنه وحدة يومياً …حضري كريم لبان الدكر والنشا لتبيض وتفتيح الوجه والجسم والتخلص من تجاعيد الوجه وشد البشرة

كريم لبان الدكر والنشا لتبيض وتفتيح الوجه والجسم والتخلص من تجاعيد الوجه وشد البشرة، تتعرض البشرة يوميًا للكثير من العوامل التي تسبب ظهور العديد من المشكلات للبشرة، لذلك وأن كنتي تعاني من ظهور تجاعيد أو غمقان أو تفتح بمسام البشرة، فيمكنك استخدام اللبان الدكر والذي يعد الحل السحري للقضاء على كل تلك المشكلات. لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لتحضير ماسك اللبان الدكر والنشا وكيفية استخدامه بطريقة صحيحة، كما ستتعرفي على أهم فوائده المذهلة.

كريم لبان الدكر والنشا لتبيض وتفتيح الوجه

إن استخدام ماسك النشا ولبان الدكر باستمرار وبطريقة صحيحة سيساعدك في الحصول على أسرع نتيجة لبشرة صافية ونقية ومشدودة، حيث ستلاحظين النتائج من أول استخدام، ويتميز ذلك الماسك بسهولة مكوناته وطريقة تحضيره البسيطة.

المكونات

ملعقة لبان الدكر.

ملعقة نشا.

ملعقة زيت لوز حلو.

ملعقة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

في البداية ضعي ملعقة كبيرة من لبان الدكر في كوب من الماء واتركيها منقوعة لمدة 24 ساعة على الأقل.

صفى المياه وتخلصي من قطع اللبان، ثم ضعي المياه المستخلصة في وعاء على نار هادئة.

ضعي ملعقة كبيرة من نشا الذرة واستمري في تقليب اللبان والنشا حتى تحصلي على قوام كريمي ومتماسك.

ارفعي الماسك من على النار واتركيه حتى يبرد قليلًا، ثم ضعي ملعقة من زيت اللوز الحلو وملعقة من زيت جوز الهند.

قومي بحفظ الماسك في وعاء محكم حتى الاستخدام.

اغسلي وجهك جيدًا، ثم ضعي الماسك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر ويمكنك استخدام كريم مرطب.

ينصح باستخدام الماسك مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد استخدام لبان الدكر للبشرة

تتعدد فوائد استخدام لبان الدكر للبشرة، حيث إنه يساعد في علاج الكثير من مشكلات البشرة، كما أنه يعد البديل الأرخص للعديد من مستحضرات العناية الباهظة الثمن، لذلك فإن وضعه ضمن روتين العناية الأسبوعي بالبشرة سيساعدك في الحصول على النتائج التالية: