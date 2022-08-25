نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تبييض الركبة والكوع مجربة وسريعة ستعيدهما للونهما الأصلي كبشرة الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن وصفة تبييض الركبة والكوع وذلك لأنها مشكلة يعاني منها الكثير منهم وتسبب لهم الإحراج بشكل كبير عند ارتداء الملابس المفتوحة، على الرغم من أن استخدام كريمات التفتيح لا تعطي نتيجة فعالة في التخلص من هذه الاسمرار، لذلك لابد من استخدام الوصفات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في التبييض.

وصفة تبييض الركبة والكوع

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات من على بعض المناطق من الجسم مثل الكوع والركبة، ومن ضمن هذه الوصفات الآتي:

وصفة الشوفان والعسل

الشوفان له فاعلية كبيرة في التخلص من التصبغات والاسمرار ويعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير، وإضافة العسل إليه يزيد من التفتيح والترطيب أيضًا ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

3 ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان.

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة واحدة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التطبيق

تخلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا للحصول على خليط متجانس.

يوضع الخليط على الركبة والكوع ويترك لمدة 5 دقائق.

يفرك الخليط بحركات دائرية بلطف لمدة دقيقتان.

تغسل الركبة والكوع بالماء الفاتر للتخلص من أثر الخليط.

يفضل استخدام كريم مرطب بعد غسل الخليط لعدم التهاب الجلد.

وصفة السكر والليمون

يعمل السكر على تقشير خلايا الجلد الميت والتخلص من الاسمرار، ويعمل الليمون على تفتيح الجلد أيضًا ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من السكر.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التطبيق

تخلط المكونات مع بعضها جيدًا للحصول على خليط متداخل.

يوضع الخليط على الركبة والكوع وتفرك بهم لمدة 5 دقائق.

يغسل الركبة والكوع بالماء الفاتر للتخلص من الخليط تمامًا.

يفضل استخدام مرطب لعدم الإصابة بالتهاب.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

في نهاية مقال وصفة تبييض الركبة والكوع ذكرنا أكثر من وصفة يمكن تطبيقها بكل سهولة والحصول منها على أفضل النتائج مع ضرورة الاستمرار على استخدامها، والحفاظ على ترطيب هذه الأماكن بشكل مستمر حتى لا تتعرض للاسمرار مرة أخرى.