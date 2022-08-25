طريقة الكبة النية السورية واللبنانية على أصولها

الكبة النية من أفضل الأكلات السورية واللبنانية التي يفضل تناولها الكثير من الناس، لكن لها طريقة معينة يجب الالتزام بها، كي نصل إلى المذاق المطلوب، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة الكبة النية السهلة داخل هذا المقال، فعلينا الالتزام بها.

طريقة الكبة النية

إليكم أبسط طريقة لإعداد الكبة النية بهذا الشكل الآتي:

المقادير

كوبان من البرغل الناعم.

كوبان من الماء.

ربع كيلو من اللحم المفروم الناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحار المفروم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة أربع قطع.

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوب جوز.

خطوات التحضير

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ونضع بداخل كمية من الماء مع البرغل، ويترك جانبًا لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

وبعد ذلك نقوم باستخدام المصفاة، حتى نتخلص من الماء المتواجد مع البرغل.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والبصل والجوز للبرغل بعد تصفيته من الماء، وذلك مع الخلط باستمرار.

ومن هنا نقوم باستخدام الكبة الكهربائية أو المفرمة، ونضع خليط البرغل داخل المفرمة، ونقوم بفرم الخليط حوالي 3 مرات، حتى نتأكد من حصولنا على خليط ناعم تمامًا.

وبعدها نقوم بخلط اللحم مع خليط البرغل، وذلك مع العجن باستمرار، ويفضل وضعهما داخل المفرمة، حتى نتأكد من تجانسها.

ثم نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ونضع به خليط اللحم والبرغل، ونقوم بإضافة زيت الزيتون ودبس الرمان والفلفل الأحمر المطحون وصلصة الطماطم للخليط، وذلك مع العجن باستمرار، حتى نتأكد من امتزاج المكونات جيدًا.

ومن هنا تأتي خطوة تشكيل الكبة النية إلى شكل الأصابع، ويتم وضعها داخل طبق التقديم، ويتم وضع كمية من زيت الزيتون والجوز المجروش فوق الكبة، وبذلك يكون لدينا أفضل مذاق للكبة النية.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم طريقة الكبة النية السهل إعدادها داخل المنزل، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لفشل إعدادها، وذلك بعد أن نلتزم بشكل مفصل بكافة المقادير وخطوات التحضير التي قمنا بذكرهما داخل هذا المقال.